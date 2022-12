¿Cómo reaccionó la hija de Héctor Parra al mensaje que su padre envió?

Luego de que el actor Héctor ‘N’ enviara un mensaje a los conductores del programa de espectáculos de TV Azteca llamado “Ventaneando”, así como algunos regalos para agradecer el apoyo que ha recibido por parte de ellos, Alexa Parra publicó un video en donde tachó a su padre de “Manipulador”.

La tarde de ayer, durante el programa "Ventaneando", Pati Chapoy y compañía presentaron una grabación que fue enviada desde prisión por el actor y en al que, además, de desearle felices fiestas a los conductores, agradecía por le apoyo y la credibilidad que ha recibido en este momento tan complicado de su vida.

Esta situación ocasionó que Alexa rompiera el silencio y, a través de sus redes sociales, expresó su sentir respecto a las palabras de Parra, las cuales tachó de ser una completa "manipulación": "Mi papá les mandó un mensaje y también mi hermana, él les mandó unos regalos, unas cosas hechas a mano y pues me tocó mucho, porque es algo que a mí también me pasó de chiquita. Esa es su manera experta de manipular y lo que me da mucha impotencia es que caigan en eso", dijo.

Hoffman, además, mandó un mensaje directo para los medios de comunicación que durante este tiempo han abogado por la libertad de Parra y les pidió ya no transmitir su opinión, pues podrían estar haciéndole daño a otras víctimas sin que lo supieran.

"Tengan mucho cuidado con lo que transmiten, con lo que opinan y con lo que creen, porque no solo es por mí, es por muchas personas que están transmitiendo, que se callen y están apoyando a los agresores, entonces tengan mucho cuidado con la manipulación que están ejerciendo contra ustedes, gracias", finalizó.

Te puede interesar: Continúa el proceso legal de Héctor Parra, esto es lo que ha sucedido