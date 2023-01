¿Cómo reaccionó el actor Andrés García al reencontrarse con la cantante Anahí?

Sin duda alguna el nombre de Andrés García, es uno de los que ha acaparado las miradas de los reflectores, tras las diferentes noticias que salieron a la luz sobre su estado de salud, el cual llegó a los oídos de la famosa cantante Anahí, con quien el histrión trabajó en una telenovela hace varios años.

Anahí Puente, actriz recordada por su protagónico de Mía Colucci en la telenovela "Rebelde", es una de las celebridades que ha demostrado públicamente su apoyo a su excompañero de melodramas, y prueba de ello fue la reciente visita que hizo al artista de 81 años acompañada por su esposo Manuel Velasco.

Margarita Portillo, esposa de don Andrés, ofreció al programa “Ventaneando” una entrevista donde aseguró que la integrante de RBD ayudó mucho al protagonista de "Pedro Navaja" en su recuperación:

"Andrés está mejor que como llegó a estar antes de año nuevo, el 27 de diciembre finalmente se consiguió, necesitaba urgentemente otra de sangre y no habíamos podido conseguir y fue con la ayuda de Anahí que de verdad presionó y puso mucho empeño para conseguirla", platicó.

Anahí sigue ayudando a Andrés García

De la misma manera, destacó que la cantante y actriz cuenta con todo el respaldo de su esposo para seguir auxiliando a Andrés García.

"Anahí me sigue ayudando, tuve el gusto de conocer también a su esposo, al senador Manuel Velasco, que de verdad es una persona…, estoy sorprendida de la clase de ser humano que es, porque emana su bonhomía, su empatía, todo se ha hecho con apoyo de ellos, he recibido mucha ayuda, hasta ayuda emocional, porque saber que Anahí está al pendiente, me pregunta cómo está y todo eso", aseguró Margarita.

Finalmente, la mujer de Andrés García relató la forma en que el actor dominicano se emocionó por reencontrarse con Anahí. "Fue muy emotiva la reunión, porque hace tiempo no veía ese brillo en los ojos de Andrés cuando la vio y también se le pusieron sus ojitos con lagrimitas, estaba muy contento, y quería platicar de política con el Licenciado Velasco y muy bonita la reunión", declaró.

Hace casi un mes el actor publicó en su cuenta de Instagram su agradecimiento a Anahí y su esposo Manuel Velasco por haberlo apoyado en cuanto supieron que tenía neumonía: "Queridos amigos, quiero agradecer a mi querida amiga Anahí y a su esposo el Lic. Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones", escribió García.

