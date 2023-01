¿Cómo reaccionó Mila Kunis al ser confundida con Megan Fox?

Mila Kunis se ha posicionado como una de las actrices más queridas e importantes de la década y su nombre es mundialmente conocido, sin embargo, no han sido pocas las ocasiones donde tanto prensa como fanáticos la han confundido con alguna de sus colegas de la industria.

En fechas recientes, a su salida de un talk show, Mila fue detenida por una fan que le pidió que firmara su foto de la también actriz Megan Fox, a lo que la actriz reaccionó de la mejor manera posible. Como respuesta, Mila alabó el trabajo de Megan y mencionó a la fan que se sentía halagada de ser confundida con ella.

En otras ocasiones, Mila ha sido puesta a prueba por el público al enfrentar situaciones un poco incómodas en programas en vivo y galas, como ocurrió cuando fue abucheada en el show de Jimmy Kimmel. Sin embargo, Kunis siempre ha sabido cómo sobrellevar estos momentos y demostrar su elegancia e integridad.

Otras “mellizas” de Mila Kunis

Mila se sintió halagada de ser confundida con Megan

Esta no fue la primera ocasión en que Mila fue confundida con alguna de sus colegas del medio, en otros momentos la actriz y cantante Sarah Hyland ha narrado cómo muchas personas creen que ella es en realidad Mila Kunis.

Sarah comentó que de hecho la propia Mila le ha dado permiso de fingir que es ella cuando la gente la confunde, y que de hecho a Kunis también la han confundido con Hyland, situación que la halaga, pues la actriz de Modern Family es menor que ella.

El hecho de ser constantemente confundido con otros personajes de la misma industria no debe ser nada fácil, sin embargo, en La Verdad Noticias admiramos la actitud tan relajada y agradable con la que la actriz ucraniana enfrenta estas situaciones.

El parecido entre las actrices es innegable

¿Por qué Mila Kunis no tiene redes sociales?

Para sorpresa de muchos, la actriz no tiene activa ninguna red social, y es que de acuerdo con las declaraciones que Kunis hizo en el show de Kelly Clarkson, si se mostrara a sí misma sin filtros, probablemente sería “cancelada”

La actriz también reflexionó durante el programa sobre las redes sociales cuando se es jóven, y es que, Kunis señaló “Estoy muy feliz de que no hubiera redes en mi adolescencia, me hubiera sentido la más inteligente publicando cualquier barbaridad.” La realidad es que, hoy en día cualquier persona con acceso a internet y perfiles sociales goza de un gran poder, que no siempre es utilizado con responsabilidad.

