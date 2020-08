¡Como nunca! Yanet García presume sus ‘MELONES’ ¡Super Hot!

Yanet García ha logrado dejar sin aliento a sus seguidores en Instagram y a varios internautas después de haber publicado una de sus fotografías más ardientes, donde en esta ocasión presumió sus grandes melones.

Recordemos que Yanet García alcanzó la fama como la sexy ‘chica del clima’ de Televisa, un trabajo que le abrió las puertas al mundo de la farándula, siendo hoy una de las mujeres más exitosas y populares en redes sociales.

Yanet García presume sus melones

Por otro lado, no podemos negar que esta guapa conductora posee uno de los cuerpos más espectaculares de la actualidad, siendo sus glúteos uno de sus atributos más apreciados por sus fanáticos.

Yanet García presume sus melones

Sin embargo en esta ocasión, no fue la retaguardia de Yanet García lo que causó furor entre sus seguidores de Instagram, sino una candente fotografía de sus grandes pechos, los cuales hasta el momento habían pasado desapercibidos.

Con más de 13.3 millones de seguidores en esta plataforma, era de esperarse que esta imagen de la ex chica del clima causaría un gran alboroto, sumando más de 400,000 mil likes en menos de un día.

¡Enciende Instagram!

Cabe mencionar que Yanet García ya había confesado que la única operación estética que se ha realizado en toda su vida, son justamente sus pechos, los cuales se habían reducido por la cantidad de ejercicio que realiza día con día.

Te puede interesar Yanet García: Conoce el VIDEO con el que se hizo famosa la conductora

Aunque esta no es la primera vez que la ex chica del clima consiente a sus seguidores en Instagram con sus fotos más sensuales, no podemos negar que esta última fotografía nos ha dado una nueva perspectiva sobre su belleza.