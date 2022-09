¿Cómo lucía Shakira a los 13 años?

Todos hemos visto cómo ha ido evolucionando la carrera artística de Shakira desde que se estrenó su álbum discográfico “Pies descalzos”, pero no todos saben que cuando lanzó su primer sencillo en 1990, apenas tenía 13 años de edad.

¿Llegaste a ver cómo lucía? Evidentemente, aún no compartía con el público su abdomen pero sí lucía la moda de esos tiempos.

A continuación, te dejaremos algunas de sus fotografías que realizó para el álbum “Magia”, estrenado oficialmente en el año 1991:

Comercialmente hablando, la primera canción propia que cantó Shakira fue “Magia”, estrenada el 21 de diciembre de 1990 como adelanto del que sería su primer disco homónimo, estrenado el 24 de junio de 1991 por Sony Music Colombia.

En otras palabras, el tema musical “Magia” fue el sencillo debut de la ahora intérprete de “Te felicito” y cabe destacar que contó con videoclip musical y todo.



Cuando Shakira tenía 8 años de edad, compuso su canción “Gafas oscuras”, misma que se la dedicó a su padre cuando tras la muerte de uno de sus hijos se la pasaba llorando y usando unas gafas de sol para que nadie lo viera.

Algunos de los mensajes que podemos encontrar en Gafas oscuras, son:



“Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma”.