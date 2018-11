Como las comadres, ¡Thalía "roba" arreglo floral de los Grammy!

Thalía dio de que hablar entre sus seguidores, luego de actuar como la típica "comadre mexicana" que se lleva el decorativo de las mesas en las fiestas y es que no era para menos, pues la cantante se llevó nada más, ni nada menos, que un arreglo floral de los Grammy Latino.

Fue las misma cantante mexicana la que orilló a ser abucheada, pues además de "robarse" el decorativo del evento más esperado por los cantantes latinos y ser el centro de atención; no le bastó, pues fue la misma Thalía la que compartió las imágenes en su cuenta personal de Instagram.

Al concluir la ceremonia de entrega de los Grammy, la interprete de "Si no me acuerdo, no pasó" compartió en sus redes sociales un vídeo en donde se le puede apreciar posando con el arreglo que se llevó de infraganti, junto a su gran amiga Lili Estefan, con un look más relajado.

Thalía posando con ramo de flores que se llevó de los Grammy

En el vídeo se puede observar una charla entre la cantante y la conductora, “Flaquita, te amo. Te he extrañado con toda mi vida”, dice Thalía, a lo que Lili le responde: “¿Por qué te vas?”, y la cantante dice: “Vente conmigo. Mira, me llevo las flores, me llevaría todo si se dejara. Llévate las frutas, llévate los dulces…”.

Este es el arreglo que se llevó de recuerdo la cantante mexicana

No satisfecha Thalía presumió desde el avión una imagen en donde se despide de las Vegas y enaltece a las flores “Ya me voy, me llevé mis flores. Gracias”, compartió la cantante.

Los comentarios en las redes sociales se prendieron, ya que no esperaban que Thalía actuara como las comadres mexicanas.