Cómo la escena post créditos de 'Doctor Strange 2' configura el futuro del MCU.

Durante todo el tiempo que ha estado en Marvel Cinematic Universe, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), ex neurocirujano genio convertido en maestro de las artes místicas, solo ha tenido ojos para una persona: la Dra. Christine Palmer (Rachel McAdams).

Después de romper con ella en "Doctor Strange" de 2016, Strange pasa una cantidad considerable de tiempo en su secuela, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", llegando a un acuerdo de que él y Christine nunca estaban destinados a estar juntos, de ninguna manera en el universo.

Resulta que hay espacio en el Universo Cinematográfico de Marvel para otra mujer en la vida de Doctor Strange. ¡Y ella es interpretada por Charlize Theron!

¿Qué hay con la escena post créditos en Doctor Strange 2?

En la escena posterior a los créditos de "Multiverse of Madness", o, técnicamente, la escena de la mitad de los créditos, vemos a Strange caminando por una calle de Manhattan cuando, de repente, Theron, de pelo blanco y vestido de púrpura, grita su nombre.

Ella le dice a Strange que sus travesuras de salto de universo han causado una "incursión" entre universos, que ya nos han dicho que podría rasgar el tejido del multiverso. Luego, usa una hoja de energía para cortar el tejido de la realidad, exponiendo la Dimensión Oscura, como se presentó en la primera película de "Doctor Strange".

Ella le pide a Strange que se una a ella para arreglar la incursión. El tercer ojo de Strange se abre y él acepta. ¡Fin de la escena! En ningún momento se presenta el personaje de Theron, pero los fanáticos de los cómics y los observadores perspicaces de los créditos finales de "Multiverse of Madness" saben que su nombre es Clea.

¿Cuál es el papel de Clea con Doctor Strange?

Al igual que Doctor Strange, Clea es hechicera y proviene de la Dimensión Oscura. En los cómics de Marvel, ella tiene una historia larga y complicada con su amenazador señor Dormammu (su madre es su hermana, para empezar) y ella y Strange eventualmente entran en un matrimonio interdimensional bastante poco convencional.

La Verdad Noticias informa que no está claro cuánto o poco de la historia de los cómics de Clea terminará siendo parte de la historia de fondo del personaje dentro de la MCU, y ciertamente no está ni cerca de ser un personaje destacado en el canon de los cómics de Marvel.

Pero ahora la interpreta un ícono de las películas de acción, entre las películas "Fast & Furious", "The Old Guard" de 2020, "Atomic Blonde" de 2017 y, especialmente, "Mad Max: Fury Road" de 2015. Theron es una estrella, no un actor secundario, y Marvel Studios no contrataría a un actor de su fama, estatura y talento si no está planeando grandes cosas para ella.

