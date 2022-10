¿Cómo fue la trágica muerte de Miguel Galván, actor de La Hora Pico?

Miguel Galván logró posicionarse como una de las máximas figuras de la escena cómica a principios de la década de los 2000, sin embargo, la muerte lo sorprendió cuando se encontraba en la cumbre de su carrera dejando un gran vacío que, hasta la fecha, no ha podido ser llenado, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue la exitosa carrera del querido comediante de "La Hora Pico" y te diremos cómo fue la trágica forma en la que perdió la vida.

El nombre completo del querido y talentoso comediante era Miguel Eduardo Galván Meza, quien era originario del municipio de Juan Aldama, Zacatecas donde nació el 13 de octubre de 1957 y aunque hay poca información sobre su infancia y adolescencia se sabe que siempre tuvo interés por las artes escénicas, sin embargo, su contexto y el destino hicieron que estudiara la carrera de Arquitectura, pero una vez que egresó decidió darle vuelo a su verdadera pasión y comenzó a formarse como actor.

La primera aparición a cuadro de Miguel Galván de la que se tiene registro fue en la película llamada “Ni de aquí, ni de allá”, en la que participó junto a María Elena Velasco, quien era mejor conocida como “La India María” y en dicha derrochó talento por lo que en los años siguientes siguió apareciendo en diferentes producciones donde de manera recurrente realizaba papeles antagónicos que tenían cierto toque de humor.

Miguel Galván empezó de la mano de Eugenio Derbez

A principios de la década de 1990, Miguel Galván consiguió expandir sus horizontes a la pantalla chica y comenzó a colaborar con Eugenio Derbez en los distintos programas que tenía como “Al derecho y al derbez” y “Derbez en cuando” no obstante, su fama explotó alrededor del año de 1995 cuando grabó el famoso comercial de “La Tartamuda”, en el cual anunciaba los servicios de un banco que ya no existe actualmente, no obstante, la repercusión de dicha campaña publicitaria lo marcó por el resto de su carrera.

Luego de su paso por distintas telenovelas y otros programas como “Humor…es los comediantes” y “Serafín”, en el año del 2000, Miguel Galván fue considerado para formar parte del elenco de “La Hora Pico”, uno de sus proyectos más exitosos donde compartió créditos con Adrián Uribe, Consuelo Duval, Gustavo Munguía, Lorena de la Garza, Ricardo Hill, Reynaldo Rossano y Javier Carranza “El Costeño”.

Durante su paso por “La Hora Pico”, Miguel Galván logró consolidarse como uno de los máximos referentes de la comedia en México gracias a sus simpáticos personajes que hacía en conjunto con sus compañeros, además, durante esta época siguió realizando colaboraciones con otros proyectos en los que también dejó huella.

La trágica muerte de Miguel Galván

Los últimos años de vida de Miguel Galván estuvieron marcados por las enfermedades pues se sabe que tenía diabetes y debido a sus malos hábitos alimenticios dicho padecimiento fue causando otros estragos en el actor, quien en diferentes ocasiones tuvo que visitar el hospital para atenderse por las complicaciones de dicha enfermedad crónica.

A principios del 2008, Miguel Galván estuvo hospitalizado precisamente por consecuencias de la diabetes, no obstante, logró recuperarse y retomó su ajetreada rutina sin tomar consideraciones especiales, por lo que su cuerpo ya no resistió más y el 14 de abril de ese mismo año sufrió un paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida causando una gran conmoción dentro del gremio artístico donde figuraba como una de las personalidades más queridas.

