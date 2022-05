¿Cómo fue la relación de Sonia Infante con Andrés García?

Andrés García ha tenido demasiadas parejas, pero únicamente se ha casado en cuatro ocasiones y una de sus esposas fue Sonia Infante, sobrina del ídolo mexicano Pedro Infante. La relación entre las estrellas fue una de las más pasionales de su época y al mismo tiempo bastante tormentosa.

Luego de divorciarse de Gustavo Alatriste en 1982, la actriz y cantante empezó una historia de amor con el galán de telenovelas. Al principio todo parecía felicidad, pero al pasar del tiempo todo se tornó oscuro y prueba de ello es que los escándalos que estelarizaron quedaron registrados en los archivos de muchos medios de comunicación y a las entrevistas en las que los dos compartieron detalles íntimos de aquel famoso romance.

Sonia Infante y el actor Andrés García se conocieron en una discoteca en 1984, cuando la actriz Lorena Velázquez los presentó a ambos. Fue “amor a primera vista”, de acuerdo con lo relatado por Infante en entrevista para el programa Historias Engarzadas. Su química hizo que vivieran una relación pasional intensa que después terminaría bastante mal.

Fotos de Sonia Infante con Andrés García

¿Cómo fue la relación de Sonia Infante con Andrés García?

Andrés y Sonia se casaron en 1984 en Los Ángeles, California, en una fiesta que no tuvo la solemnidad de una boda, de acuerdo con sus amigos. No obstante, vivían separados. Él tenía su castillo en El Ajusco, al sur de la Ciudad de México, y ella un penthouse.

¿Cómo fue la relación de Sonia Infante con Andrés García?

Decidieron no vivir juntos porque el actor Andrés García no tenía los recursos económicos para mantener a la actriz en el estilo de vida que al que ella estaba acostumbrada. “En ese momento, cuando estás enamorada no tiene importancia”, recordó Sonia Infante, al afirmar que su debilidad eran los diamantes y la joyería.

¿Qué mujer duró 9 horas con Andrés García?

¿Cómo fue la relación de Sonia Infante con Andrés García?

El actor Andrés García reveló durante una entrevista, haber tenido relaciones sexuales con Sonia Infante, en plena filmación de la película “Toña Machetes”. La química entre los dos era mucha, y dicen, se entendían muy bien en la cama por lo que siempre encontraban la manera de arreglar sus problemas.

Incluso García contó una vez, que su pasión fue tan fuerte que llegaron a tener relaciones durante plena filmación, frente a staff y camarógrafos en el set.

¿Qué fue de la actriz Sonia Infante?

¿Cómo fue la relación de Sonia Infante con Andrés García?

La Verdad Noticias informa que Sonia Infante, sobrina del ídolo mexicano Pedro Infante, falleció en julio de 2019 a la edad de 75 años. La actriz mexicana fue víctima de un paro cardiaco luego de permanecer varios días hospitalizada en la Ciudad de México a causa de una parálisis en el cuerpo.

En los últimos tres meses de vida de la actriz, ella se mantuvo entre el hospital y su hogar debido a que, por una rara enfermedad, presentó un enorme coágulo en la columna vertebral que la dejó paralítica a partir de los hombros y hasta los pies.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.