¿Cómo fue el vestido de boda de Shakira?

En el año 2014 todos pudimos ver a Shakira luciendo un espectacular vestido de novia, ¿Fue acaso para la boda de la cantante colombiana con Piqué?

En realidad se trata del videoclip de una de sus canciones, para ser específicos el sencillo “Empire” que forma parte de su disco homónimo. ¿Te la imaginas casándose alguna vez?

La Verdad Noticias te informa que a pesar de que como hemos visto, Shakira lució un impactante vestido de novia para el videoclip de su canción “Empire”, ella no se ha casado pues le tiene miedo al compromiso, tal y como dijo en una entrevista con el programa 60 minutos:

“No estamos casados, diré la verdad, el matrimonio me da miedo. No quiero que me vea como la esposa, prefiero que me vea como su novia. Su amante, su novia, un poco como la fruta prohibida, ¿Sabes?... Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”.