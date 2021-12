¿Cómo fue el romance entre Vicente Fernández y ‘Cuquita’?

Considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México es Vicente Fernández quién mostró interés por la música desde su niñez, a los 14 años su nombre ya figuraba en los escenarios de Guadalajara. Pero, ¿Cómo fue el romance entre Vicente Férnandez y ‘Cuquita’?.

A la par de su formación musical, el cantante encontró a quien sería el amor de su vida: ‘Cuquita’, cuyo nombre real es María del Refugio Abarca Villaseñor, hasta dónde se conoce la pareja se conoció desde su infancia, pues eran vecinos en Guadalajara.

Sin embargo, el matrimonio de más de cinco décadas entre 'Cuquita' y Vicente Fernández quién estuvo en terapía antes de su fallecimiento, estuvo marcado por la polémica debido a los rumores de infidelidad a los que dio pie el mismo cantante.

Vicente Férnandez se caso con 'Cuquita'

'Cuquita' estuvo siempre al lado de Vicente Fernández

De acuerdo con el propio cantante los problemas aparecieron cuando él decidió seguir su sueño de convertirse en intérprete, por lo que debía viajar de manera recurrente y no tenía tiempo para ver a su novia.

Según el testimonio de Vicente Fernández, también conocido como en ‘Charro de Huentitán’ de dijo a Cuquita. "Mejor búscate un novio porque yo no voy a poder estar aquí y allá y te voy a quitar tu tiempo".

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la boda de Vicente Fernández y 'Cuquita' se registró el 27 de diciembre de 1963; la unión matrimonial fue discreta, ese mismo año falleció la madre del cantante, Paula Gómez de Fernández, por cáncer a los 47 años de edad.

El cantante y 'Cuquita' permanecieron juntos pese a los rumores de infidelidad; los hijos de Vicente Ferández son: Vicente Jr, Alejandro -el más famoso de la dinastía Fernández después de El Charro de Huentitán- y Gerardo. Años después adoptarían a Alejandra, su única hija.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, El ídolo de las rancheras confesó no haber sido "un santo" y agregó que su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Cuquita, sabía con quién se casaba. "Yo nunca anduve de faceto andando para que dijeran: 'ay, ese Chente, es muy mujeriego', no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron", aseguró.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.