¿Cómo es la relación de Jennette McCurdy con Miranda y Nathan actualmente?

Después de 8 años de su último episodio, iCarly está lista para su nuevo lanzamiento, pero aunque Sam Puckett es uno de los personajes más emblemáticos de la serie de Paramount, no formará parte ya que la actriz, Jennette Mccurdy, quien la interpreta se ha retirado de la actuación.

¿Lo anterior quiere decir que hay una mala relación entre McCurdy, Miranda Cosgrove y Nathan Kress, protagonistas de la divertida serie de iCarly?, ¿Será que esto fue lo que llevó a la desaparición del personaje de Sam Puckett?.

Con respecto a esto, Miranda Cosgrove ha dicho que se le dará mención Sam Puckett desde el primer capítulo, además aclaró las sobre una posible enemistad con Jennette Mccurdy, ya que en la vida real son amigas, pero que ahora Mccurdy se centra en sus proyectos personales, por lo que no será parte de iCarly.

Relación entre Jennette Mccurdy y Nathan Kress

McCurdy, Miranda Cosgrove y Nathan Kress están en buenos planes y no existe enemistad entre ellos.

Al igual que ocurre con Miranda Cosgrove, la relación entre McCurdy y Nathan Kress solo tiene buenas noticias para sus fans ya que ambos actores todavía están unidos en amistad.

Lo anterior fue comprobado cuando Jennette asistió a la boda de Nathan Kress en 2015 cuando el joven tenía nada más que 22 años, evento en el que también asistió Miranda Cosgrove.

Otro momento en el que se pudo ver juntos a Jennette y Nathan fue en 2016 cuando el chico publicó una foto de él y McCurdy, junto con otros coprotagonistas de iCarly cenando.

La fotografía decía "El iCarly semestral '¿Dónde estamos ahora?' La conferencia fue anoche. Amo a esta gente".

Razón por la cual Jennette McCurdy no vuelve a iCarly

Jennette asegura que no volverá a actuar, en su momento no estaba satisfecha.

Entonces ¿si McCurdy, Miranda Cosgrove y Nathan Kress no están enemistados por qué Sam no volverá a iCarly?. La ahora retirada actriz dijo que no volvería actuar ya que no ha interpretado nunca un personaje que le hiciera sentir plena, por ello se dice que Hoollywood no volvió a contratar a Jennette McCurdy.

En febrero de 2021 en su podcast, McCurdy habló de su faceta como actriz donde señaló que actuaba porque su madre la empujó a hacerlo, y tuvo tanto éxito que se convirtió en la principal fuente de ingresos de su familia.

Pero cuando su madre murió ya no sintió la necesidad de seguir actuando. "Con su muerte murieron muchas de sus ideas para mi vida, y ese fue su propio viaje, y seguro uno difícil".

En esos momentos Jennette McCurdy habló sobre dejar atrás la línea de trabajo para probar suerte, escribir y dirigir algo que hasta el momento le ha ido muy bien.

