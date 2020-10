Cómo era realmente Chadwick Boseman en el set de su última película ¡Un artista!

El mundo recibió un golpe devastador a principios de este año cuando Chadwick Boseman falleció inesperadamente por cáncer de colon a la edad de 43 años.

A pesar de luchar contra la enfermedad durante cuatro años antes de su muerte, Chadwick Boseman logró inspirar a una generación de cinéfilos, particularmente en su papel como T'Challa / Black Panther en Marvel Cinematic Universe. También tuvo actuaciones estelares en Marshall, 21 Bridges y Da 5 Bloods, que debutó en Netflix a principios de 2020.

Si bien la muerte de Chadwick Boseman conmocionó al mundo, resulta que nos dejó una última joya. Antes de fallecer, el actor terminó de filmar la próxima película de George C. Wolfe, Ma Rainey's Black Bottom, adaptada de la obra de August Wilson.

La película sigue a Ma Rainey, también conocida como la "Madre del Blues", cuando llega tarde a una sesión de grabación. Chadwick Boseman interpreta a Levee, un trompetista emprendedor que espera en el estudio de grabación a que llegue Ma Rainey. Mientras esperan, Levee guía a sus compañeros músicos en una sinfonía de historias que cambiarán sus vidas para siempre.

La película debutará en Netflix el 18 de diciembre de 2020. En anticipación al estreno de la película, Viola Davis, quien interpreta el papel principal de Ma Rainey, se sentó recientemente con Variety para discutir la película y la presencia de Chadwick Boseman en el set.

Viola Davis y Chadwick Boseman en la cinta, Ma Rainey's Black Bottom

Por la forma en que VIola Davis habla de él, queda claro que perdimos un talento inconmensurable y un verdadero artista.

Davis dice que Chadwick Boseman era un "artista"

De la entrevista de Variety queda claro que Viola Davis no tenía más que respeto por su coprotagonista, Chadwick Boseman. Tampoco era la primera vez que los dos compartían escena en la pantalla grande.

Chadwick Boseman interpretó a James Brown en Get On Up de 2014, con Viola Davis interpretando a su madre. Cuando se le preguntó sobre Boseman, Davis dijo:

"Chadwick era solo un artista. Eso es lo que era".

Viola Davis va aún más lejos al discutir cómo no había ego con Boseman. Se centró en el arte y la actuación habla por sí sola. Como dice la actriz de "How to Get Away with Murder":

"No sé si la gente entiende el impacto absoluto de esa declaración. Estamos en el negocio, muchas veces la gente tiene conversaciones de negocios que se hacen pasar por conversaciones artísticas. No entienden la diferencia entre entrar en el set y exigir que les traigan comida vegana o platos vegetarianos, o las preocupaciones dietéticas, tener ese coche listo. No saben la diferencia entre eso y tomar decisiones como actor y ponerse sucio y hacer el trabajo y dejar tu ego y tu vanidad en la puerta. Le encantó. Lo exigió".

"Ma rainey’s black bottom", la última película de Chadwick Boseman

Viola Davis no fue la única en cantar alabanzas al fallecido, Chadwick Boseman. El director de la película, George C. Wolfe, declaró: "Chadwick puso todo su ser en Levee y Levee lo exige debido a la escala del papel. Puso cada gramo de su corazón y pasión en él".

Al pensar en el legado de Chadwick Boseman, es probable que haya un cierto matiz de tristeza al pensar en todos los roles que nunca interpretará, pero durante el poco tiempo que lo tuvimos, ofreció una actuación poderosa tras otra, y parece que como su papel en Black Bottom de Ma Rainey no será diferente.

Prepárese para derramar una lágrima cuando la última película de Chadwick Boseman se estrene en Netflix el 18 de diciembre de 2020.

