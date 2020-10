¿Cómo era la vida de Suga antes de BTS? Aquí te lo contamos todo

Big Hit Entertainment realmente lo logró con BTS porque RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook son tan increíbles por sí mismos como juntos. Cada idol tiene sus propios talentos únicos que lo hacen esencial para el grupo, y Suga no es la excepción pues rapea, produce y escribe canciones.

Un tema que siempre se abre paso en cuanto a Suga es su camino hacia la consecución de sus sueños, y es por eso que los fanáticos pueden preguntarse qué hizo Suga antes de BTS. Si bien Suga siempre planeó dedicarse a la música, su viaje para llegar allí consistió en algunos giros sorprendentes.

Los ARMY saben que RM fue el primer miembro de BTS, y después de él estaba Suga. Aunque se unió a Big Hit en 2010 cuando solo tenía 17 años, su viaje musical comenzó mucho antes porque Suga se sumergió en la escena del rap "clandestino" durante sus días de escuela.

Suga siempre demostró una gran pasión por la música

Su camino para convertirse en músico no fue exactamente como lo planeó Suga, pero cada paso en el camino le permitió llegar a donde está hoy. Aquí está todo lo que necesita saber sobre la vida de Suga antes de BTS.

¿Dónde creció Suga, el idol de BTS?

El verdadero nombre de Suga es Min Yoongi y nació el 9 de marzo de 1993, lo que lo convierte en el segundo miembro más viejo de BTS detrás de Jin. Suga también está orgulloso de ser de Daegu, la cuarta ciudad más grande de Corea. A menudo hace referencia a su ciudad natal en su música en solitario, como en "Agust D", durante la cual se hace llamar "chico D" porque es de Daegu.

Aunque Suga ahora vive en Seúl, donde se encuentra la sede de Big Hit, continúa siendo parte de Daegu al retribuir a su ciudad natal. En febrero, Suga donó 100 millones de KRW (won surcoreano) a la Asociación de Ayuda para Desastres de Hope Bridge Korea para ayudar a los afectados por el coronavirus.

"Quería contribuir para ayudar con las dificultades de mi ciudad natal, aunque sea un poco", dijo Suga.

¿A qué escuela fue Suga, el idol de BTS?

Poco a poco Suga se fue construyendo un camino hacia la música

Lo siguiente es la vida escolar de Suga. Mientras vivía en Daegu, según los informes, asistió a la escuela primaria Taejeon, la escuela secundaria Gwaneum y la escuela secundaria Gangbuk, pero una vez que Suga se convirtió en aprendiz, se transfirió a la misma escuela que RM, la escuela secundaria Apgujeong en Seúl.

Si te estás preguntando cómo era Suga mientras crecía, durante una aparición el 30 de septiembre en el programa Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon, el rapero reveló qué tipo de estudiante era en la escuela secundaria.

"Sabes, siempre hay alguien en la clase que es malo en los estudios", comenzó Suga, haciendo reír a los chicos. "No estaba tan apegado a la escuela. También tenía un trabajo de medio tiempo en ese entonces, pero mi asistencia era realmente buena. Simplemente no me gustaba mucho el trabajo escolar".

Mira al idol de BTS, Suga hablar sobre sus días escolares cerca de la marca 4:18 en el video a continuación.

¿Cuáles eran los pasatiempos de Suga de BTS?

En cuanto a los pasatiempos de Suga mientras crecía, no es de extrañar que tuviera inclinaciones musicales. En la escuela secundaria, fue conocido como rapero con el nombre de Gloss, pero sus intereses musicales no se detuvieron allí. En una entrevista de diciembre de 2019 con el Daily News, el ex profesor de música de Suga dijo que una vez le preguntó cómo tocar el piano.

Finalmente, lo tomó y el instrumento se convirtió en el tema de su canción solista "First Love", durante la cual Suga dice que el piano fue su forma de escapismo durante sus primeros días escolares.

Fuera de la escuela, Suga también disfrutaba jugando baloncesto. En el video musical "Dynamite" (remix de los 70) de BTS, reveló que el nombre artístico de Suga es en realidad una forma abreviada de su antigua posición de baloncesto, que era el de escolta.

Suga también tuvo un trabajo a tiempo parcial mientras era aprendiz. En la docuserie de BTS de 2018, Burn The Stage, Suga dijo que solía ser un repartidor y un día, desafortunadamente, estuvo involucrado en un accidente que lo dejó con una lesión en el hombro. Big Hit lo apoyó durante su recuperación una vez que se dieron cuenta de lo sucedido.

¿Quiénes fueron las inspiraciones musicales de Suga?

Uno de los artistas que influyó en Suga como aspirante a rapero fue Eminem. En un video detrás de escena de BTS de 2018 en el Museo Grammy, Suga reveló que el primer álbum que compró fue el disco debut de Eminem en 1996, Infinite. Durante una entrevista de marzo de 2019 con Entertainment Weekly, Suga también dijo que Eminem era su primer concierto y que su canción de karaoke favorita es "Rap God".

¿Dónde entrenó Suga de BTS?

Después de ser un rapero clandestino durante años, Suga puso a prueba sus habilidades al hacer una audición para la competencia de hip hop de Big Hit Entertainment llamada "Hit It". Ocupó el segundo lugar y luego se unió a la agencia como productor.

Suga no planeaba convertirse en artista al principio. Una vez bromeó con el fundador y co-CEO de Big Hit, Bang Si-hyuk, "lo engañó" para que se convirtiera en un ídolo del K-Pop. "Me dijo que estaría en un grupo (de hip-hop) como 1TYM. Dijo que no tendría que bailar, solo bailar un poco. Dijo que todo lo que tenía que hacer era concentrarme en rapear", dijo Suga a Rookie King Channel BTS en 2013.

Afortunadamente, todo funcionó al final porque unirse a BTS le permitió a Suga mostrar sus increíbles habilidades de rap y producción al mundo.