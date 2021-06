Mia Khalifa, destacada comentarista deportiva, influencer y ex actriz de cine para adultos, causó gran revuelo en las redes sociales al anunciar su debut en OnlyFans. De inmediato, su perfil se convirtió en uno de los más cotizados por los usuarios de dicha plataforma.

Para encontrar el perfil de la también modelo solo deberás escribir en el buscador la siguiente dirección: www.onlyfans.com/miakhalifa. Cabe destacar que el sitio tiene todo el contenido restringido y para poder tener acceso a ello deberás pagar una suscripción mensual de 12.99 dólares al mes, es decir 255.81 pesos mexicanos.

La ex actriz de cine para adultos ofrece contenido exclusivo a cambio de 12.99 dólares al mes.

“Este es el ÚNICO sitio donde puedes encontrar contenido que yo doy mi consentimiento para publicitar”, se lee en la biografía del perfil oficial de Khalifa en OnlyFans, el cual cuenta con más de 500 fotografías exclusivas, mismas que sin duda han logrado enloquecer a los caballeros que han adquirido su suscripción.

¿Por qué Mia Khalifa dejó el cine para adultos?

La actriz abandonó la industria del cine erótico por las amenazas de muerte que recibió por parte de un grupo de yihadistas.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Sarah Joe Chamoun, nombre real de la actriz, comenzó a trabajar en el cine para adultos a la edad de 21 años. A tres meses de su debut, ella decidió renunciar a su carrera, esto a pesar de que se había consolidado como una de las favoritas de Pornhub.

Años más tarde, expuso los abusos que vivió al ser parte de esta industria. De igual modo reveló que recibió amenazas por parte de un grupo Yihadista, quienes no estuvieron de acuerdo con que haya usado el hiyab en la película ‘Mia Khalifa Is Cumming for Dinner’ de la productora BangBros en 2014.

¿A qué se dedica Khalifa ahora?

Además de ser empresaria e influencer, la ex actriz de cine para adultos se ha convertido en una destacada activista en favor de la mujer.

A sus 28 años de edad, la ex actriz de cine para adultos ha logrado convertirse en una destacada empresaria, comentarista deportiva e influencer de las redes sociales. Se sabe que su cuenta de Instagram ya supera los 24.3 millones de seguidores a nivel mundial.

De igual manera, Mía Khalifa es una importante activista que lucha a favor de las mujeres, principalmente por aquellas que laboran dentro de la industria del cine erótico. Ella busca concientizar a la sociedad sobre la violencia que sufren las actrices, además de luchar por desnormalizar el consumo del contenido pornográfico en todo el mundo.

Fotografías: Redes Sociales