¿Cómo el último episodio de The Mandalorian pudo traer a Luke Skywalker?

The Mandalorian estrenó esta semana su episodio más cargado de historia de Star Wars, "Capítulo 13: Los Jedi". El personaje favorito de los fanáticos de la animación de Star Wars, Ahsoka Tano, hizo su debut en vivo, con Rosario Dawson en el papel.

El episodio también aludió al regreso del gran villano del viejo Universo Expandido de Star Wars, el Gran Almirante Thrawn. El episodio incluso hizo referencia indirectamente a algunas tradiciones y personajes del popular videojuego Star Wars: Knights of the Old Republic.

Pero todo eso puede palidecer en comparación con lo que está por venir. El episodio puede haber creado una aparición de Luke Skywalker. Siguen SPOILERS para el episodio "Capítulo 13: Los Jedi" de The Mandalorian.

Luke Skywalker podría aparecer pronto en The Mandalorian

Como informamos en La Verdad Noticias, en el "Capítulo 13: Los Jedi", Din Djarin llega a Corvus siguiendo las instrucciones de Bo-Katan Kryze para encontrar a Ahsoka Tano. Al reunirse, The Mandalorian y el Jedi llegan a un acuerdo. Si The Mandalorian ayuda a Ahsoka a lidiar con el magistrado local, Ahsoka verá que Grogu, el niño antes conocido como Baby Yoda, reciba el entrenamiento Jedi adecuado.

Din y Ahsoka tienen éxito en su misión, pero Ahsoka es prudente con respecto a cómo cumplirá su parte del trato. Ella afirma que no puede entrenar a Grogu. Eso puede deberse a que ya no se considera una Jedi (señala que la Orden Jedi cayó hace mucho tiempo). Podría deberse al peligroso apego de Grogu a Djarin. Puede ser porque tiene otra misión que no puede dejar.

Baby Yoda podría traer a Luke Skywalker en The Mandalorian

Ella le indica que vaya a Tython, el sitio de un antiguo Templo Jedi. Si lleva a Grogu a la cima de la montaña, y Grogu decide acercarse con la Fuerza, entonces el Baby Yoda podría atraer a otro Jedi que pueda darle el entrenamiento que necesita.

Ahsoka señala que no quedan muchos Jedi en la galaxia. Pocos Jedi sobrevivieron a la Purga que siguió a la caída de la República. Pero uno no solo sobrevivió, sino que fue fundamental para derrocar al Imperio Galáctico: Luke Skywalker.

Sabemos por la trilogía de la secuela de Star Wars que Luke pasa su tiempo después de la Guerra Civil Galáctica intentando reconstruir la Orden Jedi. También sabemos que sus intentos no salen tan bien como esperaba, pero The Mandalorian tiene lugar antes de que Ben Solo se inscriba en la escuela de Luke.

Las cosas parecen brillantes y prometedoras para los Jedi. No hay muchas academias Jedi en competencia después de la caída del Imperio, por lo que Luke es la persona más probable para responder a la llamada de Grogu.

TE PUEDE INTERESAR: Star Wars: The Mandalorian temporada 2 revela el primer vistazo

Por supuesto, esto requeriría algo de trabajo digital para envejecer a Mark Hamill o reformular el personaje. También es posible que Luke envíe un emisario de algún tipo en lugar de aparecer en el mismo Tython. Pero primero, Grogu tiene que llegar allí y optar por realizar la llamada.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.