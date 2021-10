¿Cómo el final de "El juego del calamar" configura perfectamente la temporada 2?

Netflix tiene otro fenómeno global en sus manos con El juego del calamar , la serie de suspenso coreano sobre un grupo de personas con dificultades económicas que juegan juegos infantiles mortales para intentar ganar una fortuna.

El programa está estableciendo récords en todo el mundo y se ha convertido en un gigante inmediato para Netflix .

Todo el mundo lo está mirando. No hay duda de que Netflix querrá otra temporada de El juego del calamar lo antes posible, pero puede parecer que la premisa no deja mucho espacio para una historia de seguimiento. Afortunadamente, ese no es el caso.

¿Cómo fue el final de El Juego del Calamar?

El final de El juego del calamar establece directamente una segunda temporada, dejando mucha historia sobre la mesa para el futuro.

Hay varias formas en las que El juego del calamar establece otra temporada, pero comencemos con la más obvia. Un año después de sobrevivir al juego, Gi-hun partió hacia Estados Unidos para ver a su hija. Pero cuando vio a The Salesman tratando de convencer a otro hombre para que se uniera a la próxima edición del juego, llamó, tomó la tarjeta y llamó al número.

A pesar del consejo de la voz al otro lado del teléfono, y todo el sentido común que dice que debería ir a ver a su hija, Gi-hun cuelga el teléfono y se aleja del plan en la última escena de la película. final.

Entonces, a pesar de la muerte de Il-nam, el juego continúa por un año más. Eso nos da un punto de entrada fácil para la temporada 2, especialmente con Gi-hun todavía vivo y aparentemente participando.

Gi-hun es el único jugador capaz de regresar, ya que los otros 495 jugadores murieron en el transcurso de la primera temporada, pero no será el único personaje de la serie que regresará. Front Man, el villano enmascarado que gobernó los juegos, probablemente asumirá un papel aún más importante en la próxima temporada, siempre que realmente suceda.

Jun-Ho, el detective de la policía, pasó la mayor parte de la primera temporada de El juego del calamar tratando de infiltrarse en las instalaciones del juego y averiguar qué pasó con su hermano desaparecido. Se revela en el penúltimo episodio que Front Man es en realidad el hermano que está buscando, y Jun-Ho muere después de hacer el descubrimiento. Front Man dirigió el juego para Il-Nam mientras que el anciano participó como jugador, lo que lo convirtió en el sucesor del creador.

Front Man ejecutará el próximo juego, pero su historia probablemente será un poco más intrincada que eso. Hay un montón de misterio en torno a su historia de fondo y la relación con su hermano, todo lo cual podría ser un punto focal en el futuro.

Quizás las preguntas más grandes sin respuesta después del final de El juego del calamar son sobre la gente detrás de los juegos. Sabemos que Il-nam creó la versión del juego que se desarrolla en el programa, pero los VIP insinúan en un momento que hay más juegos en otros países. Toda la operación es más grande de lo que parece, por lo que hay mucho más sobre su origen que vale la pena descubrir.

¿Qué te pareció El juego del calamar ? ¿Esperas ver una temporada 2? ¡Háznoslo saber en los comentarios!

