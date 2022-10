"Como chin...": Lucía Méndez harta de que le recuerden su pleito con Madonna

Harta de que le recuerden su pleito con Madonna

No cabe duda que Lucía Méndez es una verdadera diva en el medio del espectáculo y para muestra basta con mirar la sensación que ha causado en redes con sus polémicas declaraciones en el reality show "Siempre Reinas" de Netflix.

Desde el primer episodio nos sorprendió al revelar que una vez Pablo Escobar, el capo de la droga, le ofreció protección o la vez que pensó estaba embarazada con tan solo 15 años.

La llegada del documental "Siempre Reinas" a Netflix también nos trajo uno de los momentos más virales de Lucía, su pleito con Madonna y del cual se muestra harta pues todo el mundo la tacha de "loca" y piensan que inventó la historia.

Harta de que le recuerden su pleito con Madonna

Harta de que le recuerden su pleito con Madonna

En el pasado la actriz de telenovelas narró la ocasión en que protagnizó un bochornoso encuentro con la Reina del Pop Madonna, pues según ésta se había ofendido luego de que Lucía no quiso pararse de su asiento para aplaudirle.

"Estaba en segunda fila al centro y quedaba cerca de Madonna en un estadio de 10 mil personas. Si tú estás enfrente de donde ella te pueda ver y te ve sentado a Madona le molesta. Yo no me paré, ¿Por qué me tenía que parar si yo me sentía mal?", contó Lucía su historia.

Respecto a su encuentro con Madonna, la actriz se mostró sorprendida en el documental "Siempre Reinas", pues dicha anécdota todavía sigue siendo viral en las redes.

"¿Ya viste todo el relajo que tienen otra vez en redes sociales con el tema de Madonna?", dijo Daniel Shain, asesor creativo de Lucía. "Lo de Madonna sí sucedió, claro que sucedió", agregó la actriz.

Al final remató la historia con "Como ching*n con lo de Madonna", dando a entender lo cansada que está de que nadie le crea el pleito con la intérprete de 'Like a Virgin'.

Te puede interesar: Lucía Méndez afirma rejuvenecer gracias a su nuevo novio de 28 años

Lucía Méndez en "Siempre Reinas" de Netflix

Sylvia Pasquel, Laura Zapata, Lucía Méndez y Lorena Herrera se apoderan de Netflix con el estreno del programa "Siempre Reinas", un show podremos ver a estas cuatro poderosas famosas en conjunto presumiendo su vida de lujos, fama y belleza.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!