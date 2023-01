¿Cómo aparecer como extra en ‘Como dice el dicho’ de Televisa?

A través de un video de TikTok, el actor y conductor Pepe Valdiviero compartió todas las instrucciones para convertirte en un extra del programa "Como dice el dicho" de Televisa, el cual tiene mucha fama y popularidad.

Esto fue lo que dijo el también influencer para que no te pierdas detalle de los llamados para convertirte en extra.

“Para salir de extras, tienen que meterse a la página Self llamados en Facebook, ponen la solicitud, yo los acepto y por inbox me pueden preguntar qué necesitan y yo me encargo de explicarles cómo postularse para que los pueda traer”.

Aparece en "Como dice el dicho" de Televisa

Cabe recordar que durante los comerciales de Televisa, se ha anunciado que "Como dice el dicho" se estará filmando en diferentes estados de la República Mexicana, así que cualquier persona podría ser seleccionada para salir en esta programa.

Esta podría ser tu oportunidad para triunfar en el gremio del espectáculo, así que no esperes más y busca la página de Facebook que el actor te recomienda.

¿Qué es "Como dice el dicho"?

Este es un programa de Televisa en donde cuentan historias que tienen una lección de vida, al final de cada programa afirman un dicho como toda una enseñanza. Este programa ha sido comparado con La Rosa de Guadalupe, otro de los programas con mayor rating de la televisora.

