Como “The Fame” convirtió a Lady Gaga en nuevo estándar de la música pop

Cuando Lady Gaga irrumpió en la escena musical en 2008 con The Fame, la gente naturalmente se sorprendió. Aquí estaba una cantante de pop excéntrica, parecida a una diva, que operaba bajo un seudónimo misterioso que logró anotar cuatro éxitos entre los diez primeros en un álbum debut. Pero después de solo un par de años y una serie de cambios, tanto estéticos como artísticos, Lady Gaga se había convertido en una artista que era sinónimo de ultra estrellato.

Ella llamó la atención del mundo con "Just Dance" y "Poker Face", sus dos primeros sencillos y, posteriormente, sus dos éxitos Hot 100 más exitosos, ambos encabezando la lista. Sus videos icónicos de canciones como "LoveGame" y "Paparazzi", y la impactante actuación de esta última en los VMA de 2009, solo solidificaron su notoriedad.

Lady Gaga brilló desde su primer álbum The Fame

En un período de tiempo asombrosamente corto, Lady Gaga no solo había irrumpido en la corriente principal, sino que desafió las expectativas de lo que estaba permitido para las estrellas del pop de la década de 2000.

Lady Gaga se ha convertido en un ícono de la música pop desde su primer álbum The Fame

Ahora, el cambio desde que se lanzó por primera vez el álbum, The Fame (el 19 de agosto de 2008), el estrellato de la cantante de "Bad Romance" ha aumentado y disminuido. Después de tres álbumes de éxitos pop, impulsados por la personalidad, Lady Gaga lanzó Artpop, un conjunto decepcionante desde el punto de vista crítico y comercial que vio la fama de la cantante alcanzar un nuevo mínimo.

Pero Lady Gaga reinventó su propia imagen y sonido, lanzando dos álbumes (Cheek to Cheek y Joanne) que encontraron el éxito divergiendo del camino vanguardista del electro-pop que había hecho para sí misma, mientras recordaba a los fanáticos la cantidad de éxitos clásicos que ya había acumulado, durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl LI. Lady Gaga sigue siendo una fuerza en la música popular, aunque es posible que nunca vuelva a ser la estrella pionera que fue en su primer álbum.

Pero no importa qué trayectorias profesionales tome Lady Gaga, The Fame siempre servirá como el álbum que no solo presentó al mundo a una de las estrellas del pop más omnipresentes del siglo XXI, sino como una redefinición de cómo los artistas pasan a la corriente principal. Si bien los medios y los críticos han afirmado desde su debut que la estrella es una copia al carbón de Madonna, ha quedado claro en los años transcurridos desde que Gaga se disparó a la fama fue un fenómeno diferente a todo lo que la cultura pop moderna había visto anteriormente.

Lady Gaga ha servido como modelo

Desde su lanzamiento en 2008, The Fame ha servido como modelo para los artistas emergentes sobre cómo lograr estatus y atención dentro del entorno de la música pop. Para algunos, el camino ha llevado a un considerable éxito entre los 40 primeros. Pero para muchos, el ascenso inicial de Gaga a la reputación ha demostrado ser casi inimitable.

Parte de lo que hizo a Lady Gaga tan infinitamente fascinante para el público fue el aire de celebridad que cultivó con solo su primer álbum, como una especie de profecía autocumplida. The Fame encarnaba lo que se sentía ser famoso, incluso cuando la propia Gaga no había alcanzado la fama hasta después del lanzamiento del álbum. Se pavoneó en la cultura pop como una estrella completamente realizada, exudando confianza y estatus antes incluso de obtener el permiso público para hacerlo. Obligó a las personas a girar la cabeza y preguntarse si se habían perdido algo: ¿Quién es esta persona? ¿Qué está haciendo? ¿Ha estado aquí todo este tiempo, o todos los demás están tan confundidos como yo?

Otras cantantes han seguido los pasos de Lady Gaga

Un artista que se ha acercado más a replicar el nivel de estrellato alternativo de Lady Gaga es Sia, la cantante y compositora pop de renombre mundial. Pero el contexto es clave: antes de ser lanzada a la fama con giros invitados en "Titanium" de David Gueta y "Wild Ones" de Flo Rida, Sia tuvo una larga carrera como artista de grabación independiente, logrando una celebridad de culto sin llegar realmente a la corriente principal.

No fue hasta su sexto álbum 1000 Forms of Fear, el gran éxito de ese set "Chandelier", y su posterior decisión de protegerse la cara con varias pelucas de larga duración, que se convirtió en un fenómeno. Sin embargo, incluso con una serie de videos musicales virales y singles exitosos (incluido un éxito No. 1 de Hot 100 con "Cheap Thrills"), Sia nunca alcanzó la consistencia comercial de los primeros de Lady Gaga, donde cada single y video se convirtió en un evento.

Mientras tanto, algunos medios y fanáticos han notado similitudes entre la estrella independiente Marina y los Diamonds y Gaga, específicamente señalando el dance-pop alternativo que los dos hacían constantemente durante sus debuts. Pero una vez más, mientras que Marina ha alcanzado una gran fama dentro del mundo del indie-pop y un reconocimiento menor en la corriente principal, la artista no se ha acercado al estrellato meteórico alcanzado por Mother Monster. De hecho, prácticamente todas las cantantes de pop emergentes que tenían una visión un poco fuera de lugar del estilo y la música pop, como Christine and the Queens o Allie X, han sido comparadas con Lady Gaga. El impulso de la industria para buscar y encontrar "la próxima Lady Gaga" solo dice mucho sobre la naturaleza asombrosa del éxito de The Fame.

Incluso los veteranos del pop han tomado elementos de lo que hizo Lady Gaga en 2008 y los han incorporado a sus propios actos. Antes del lanzamiento de su álbum Bionic de 2010, Christina Aguilera adoptó un sentido de la moda y una personalidad que se asemejaba a Gaga, lo que provocó especulaciones públicas sobre si estaba copiando o no a la nueva estrella. Cuando se lanzó su álbum, los críticos lo juzgaron por lo que se percibió como un intento barato de capitalizar la creciente popularidad del dance-pop centrado en el futuro y el misterio de las celebridades.

Lady Gaga revolucionó la música pop

Sin embargo, no fue solo una imitación directa a través de la cual la influencia de Lady Gaga se pudo sentir en todo el panorama de los 40 mejores. Artistas mega populares como Beyoncé y Rihanna llevaban mucho tiempo haciendo movimientos para cambiar el panorama monótono de la música pop de mediados de la década de 2000, pero el hecho de que Lady Gaga rompiera las barreras de lo "aceptable" hizo que fuera más fácil para ambos comenzar a derribar su propio entorno.

Tras el lanzamiento de su álbum seminal I Am… Sasha Fierce, (después de The Fame de Gaga) Beyoncé se separó de su productor y padre Matthew Knowles para escribir.. El álbum significó una nueva dirección en la carrera de Beyoncé, impulsada por el deseo de crear y controlar su propia música e imagen a pesar de lo que se consideraba "de moda" en ese momento, y una que la impulsó a un nuevo nivel de estatus de ícono pop. Rihanna, de manera similar, se las había arreglado para crear una imagen limpia de pop-hip hop antes de la aparición del estilo club-kid áspero, sexy y sucio de Lady Gaga. Sus álbumes posteriores después del debut de Gaga, especialmente su partida Rated R, aclamada por la crítica, fueron animados con una sexualidad cruda y melodías que cambiaron el género y que redefinieron la carrera de Rihanna como una estrella singular y con visión de futuro.

En última instancia, la aclamación instantánea de Lady Gaga puede percibirse como casi accidental, pero simplemente no es el caso. Incluso el título de The Fame muestra que Gaga y sus influyentes productores sabían exactamente lo que estaban haciendo: creando exageraciones, personalidad para disparar a esta cantante una vez desconocida con el nombre de Stefani Germanotta en el torrente sanguíneo de la música pop.

TE PUEDE INTERESAR: Lady Gaga revela la fecha de lanzamiento de su disco “Chromatica”

Mientras la ídolo prepara su sexto álbum de estudio y una residencia igualmente publicitada en Las Vegas, está claro que The Fame no solo cambió el curso de la carrera de Lady Gaga, sino que corrigió el curso de la música pop moderna para las generaciones venideras.