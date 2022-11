¡¿Como Lyn May? Gloria Trevi reaparece y causa polémica por su apariencia

Gloria Trevi es una de las artistas más famosas y conocidas del mundo del espectáculo, debido a su paso por la música pop donde ha tenido muchos éxitos como Zapatos viejos, No querías lastimarme o Ábranse perras, por lo que tiene una base de seguidores muy fiel que la sigue a donde quiera que va.

Sin embargo la regiomontana está siendo tema de conversación debido a un vídeo que publicó Adrián Uribe en el que se le ve irreconocible, por lo que sus mismos fans la han criticado por abusar de los arreglos estéticos.

Y es que como te dijimos en La Verdad Noticias, próximamente se estrenará su bioserie, proyecto que ya ha comenzado con sus grabaciones y que promete desvelar los secretos de la polémica vida de la cantante.

Critican a Gloria Trevi por su apariencia

Fue a través de su cuenta de instagram que Adrián Uribe publicó un vídeo en el que aparce bailando junto a la cantante, sin embargo lo que más llamó la atención no fueron los pasos de baile, sino la apariencia de La Trevi.

Y es que aunque Gloria siempre ha mantenido una figura delgada, los usuarios de internet dijeron que la famosa se ve extremadamente esbelta por lo que muchos de los usuarios han lanzado comentarios mordaces sobre su cuerpo.

"Qué delgada está, hasta se le mira más grande la cabeza que el cuerpo", "¿Qué le está pasando a la Trevi?", "Se le ve rarísimo el cuerpo", "Esta mujer era hermosa, ahora está demasiado flaca, parece que se va a partir en dos", "Chin qué mal se ve"

Además de que le pidieron ya no recurrir a los procedimientos estéticos pues consideran que ahora ya ni se parece a ella misma por lo que la compararon con Lyn May.

"La Trevi ya ni siquiera se parece a La Trevi", "Ya no puede sonreír como antes, tanta cirugía.. ¿por qué no se aceptan tal como son?", "La nueva Lyn May", "Qué mal se ve, por qué no pueden envejecer con orgullo y dignidad", "Parece otra, demasiada cirugía plástica"

Te puede interesar: Guapa jovencita dará vida a Gloria Trevi de joven en bioserie de Televisa

¿Qué edad tiene Gloria Trevi?

Gloria Trevi tiene 54 años de edad

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz nació en Monterrey, Nuevo León el 15 de febrero de 1968, mejor conocida como Gloria Trevi, es una cantante, compositora, actriz y empresaria mexicana.

Actualmente tiene 54 años de edad y es reconocida por su música pop con la que se ha vuelto una de las artistas más importantes a nivel latinoamericano.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en