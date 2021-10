Cómo Lady Gaga y Tony Bennett pasaron de una pareja improbable a un dúo dinámico

Lady Gaga y Tony Bennet son dos de los cantantes más populares de la actualidad, pues su sinergia ha conquistado a los fans.

Y es que el cantante de antaño, y la revolucionaria y extravagante Gaga han hecho el match perfecto para regalarnos canciones dignas de escuchar.

En ese sentido esa asociación creativa continúa dando frutos todos estos años después, ya que Gaga y Bennett acaban de anotar un segundo álbum entre los 10 primeros en el Billboard 200.

Con Love for Sale debutó en el número 8 en la lista de esta semana, además de encabezar la lista de Billboard . los álbumes de jazz y jazz tradicional de los álbumes gráficos.

En Álbumes de Jazz Tradicional, Bennett, quien padece Alzheimer, es el número uno número 15, lo que lo saca de un empate con Harry Connick Jr. por la mayor cantidad de números 1 en los 54 años de historia de la lista.

Lady Gaga y Tony Bennet juntos en lo musical

Ambos son grandes amigos que han buscado su sinergia

En el nuevo episodio del podcast de Billboard Pop Shop, Katie y Keith discuten por qué ha perdurado esta pareja, una vez improbable, y las posibles oportunidades del dúo en los Grammy 2022, dado el movimiento clandestino de Love for Sale para la elegibilidad.

También en el programa, tenemos noticias sobre cómo Taylor Swift's Fearless (Taylor Version) regresa al No. 1 en el Billboard 200, saltando del No. 157 al No. 1 después del lanzamiento de su LP de vinilo y CD firmado y cómo Elton John obtiene su primer éxito entre los 40 mejores en el Billboard Hot 100 desde 1999 con su colaboración con Dua Lipa, "Cold Heart".

Además, tenemos noticias sobre Adele en vivo en Instagram para compartir una pequeña muestra de su nueva canción "Easy On Me", Silk'n Sonic anuncia la fecha de lanzamiento de su álbum debut y Jesy Nelson se une a Nicki Minaj para su primer álbum. single en solitario después de dejar Little Mix.

El podcast de Billboard Pop Shop es su ventanilla única para todas las cosas que aparecen en las listas semanales de Billboard.

Siempre puede contar con una discusión animada sobre las últimas noticias pop, estadísticas e historias divertidas, música nueva y entrevistas de invitados con estrellas de la música y gente del mundo del pop.

Los fanáticos del pop casual y los adictos a las listas pueden escuchar a la directora digital ejecutiva de Billboard , West Coast, Katie Atkinson y al director senior de listas de Billboard Keith Caulfield cada semana en el podcast.

¿Qué te parece la amistad de Tony Bennett y Lady Gaga?

