¿Cómo Dolly Parton celebrará su cumpleaños 75 en medio de la pandemia?

Dolly Parton está teniendo un 2020 muy ajetreado y, aunque no es un año típico, todavía está brindando su marca única de sol, amor y felicidad a los fanáticos.

Primero, Dolly Parton se está enfrentando al Coronavirus al ser copatrocinadora de la vacuna Moderna COVID-19, luego, lanzó su primer álbum navideño en 30 años "A Holly Dolly Christmas" y tiene una nueva película en Netflix, Christmas on the Square.

Además, su nuevo libro, "Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics" es un bestseller del NY Times. Todos estos importantes logros están cerrando 2020 para Dolly y no hay duda de que está cerrando el año con una nota positiva.

Dolly Parton prepara su cumpleaños

El 17 de enero de 2021, Dolly Parton celebrará su 75 cumpleaños y, según un informe de la revista Star, para su próximo número de diciembre, pero ha cancelado sus planes de fiesta de cumpleaños y va a tener una pequeña reunión con su familia.

No hay duda de que si el coronavirus no fuera un factor, Dolly Parton sería honrada con una espléndida celebración por parte de amigos y familiares por igual.

La lista de invitados incluía a Miley Cyrus, Jane Fonda, Billy Ray Cyrus, Carrie Underwood, Faith Hill, Tim McGraw y más. En cambio, la estrella country celebrará su cumpleaños con su esposo Carl Dean.

Dolly Parton y su misterioso esposo, Carl Thomas Dean

Los fanáticos han estado preocupados por la salud del esposo de Dolly Parton, ya que ha habido rumores de que sufre algún tipo de demencia. La pareja ha estado casada durante 54 años, pero no todos creen que sigan unidos.

Algunos ni siquiera creen que el marido de Dolly Parton sea real. Aún así, planea celebrar en casa y los fanáticos están encantados de que haya alcanzado un hito tan increíble en su vida.

Te puede interesar en La Verdad Noticias: Dolly Parton será la protagonista de la Navidad 2020 en Netflix

¿Qué opinas de todo lo que Dolly Parton logró para 2020? ¿Has escuchado su nuevo álbum navideño y has visto su película de Netflix Christmas on the Square?.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.