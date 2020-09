¿Cómo Billie Eilish ayudó a Jennifer Lopez a apreciar su propia carrera?

¿Cómo Billie Eilish ha ayudado a Jennifer Lopez a apreciar su propia carrera?

Jennifer Lopez claramente no es ajena a presenciar la emoción, la hiperventilación y las lágrimas de felicidad de quienes la conocen. Al igual que todo lo que alguien enfrenta a diario, J-Lo se ha acostumbrado a sus interacciones con los fans. Pero una reunión que presenció entre su hija y Billie Eilish cambió recientemente su perspectiva.

Jennifer Lopez recordó a The Corp With A-Rod and Big Cat que después de que su hija de 12 años Emme terminó de viajar con ella, fueron a ver a Billie Eilish, ganadora del Grammy de 18 años, en un concierto. J-Lo explicó lo que sucedió cuando los dos tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a la joven cantante.

Billie Eilish ayudó a Jennifer Lopez a apreciar su carrera artística luego de reunirse con Emme, la hija de J-Lo

“Vi a mi hija asustarse por Billie Eilish ... Entró en la habitación después del concierto, y mi hija hace (jadeos). Y la miré y le dije: '¿Qué pasa?' y está, literalmente, llorando porque desde los 8 años idolatra a esta niña. Por alguna razón, sus canciones y las palabras con las que dice se conecta, y le encanta su estilo”, mencionó J-Lo.

“Sea lo que sea, la conmueve. Me hizo pensar en mis fans, como 'Dios mío, ¿por eso están llorando?' Nunca lo pensé hasta que vi a mi hija hacerlo. Fue una experiencia alucinante para mí. Me hizo apreciar más lo que hago con mis fans. Todo, fue como un momento de círculo completo. Amamos a Billie.” concluyó la diva del Bronx.

López dijo que conocer a los fanáticos después de los conciertos siempre ha sido una parte muy emocionante, porque realmente puede conectarse e intercambiar historias con ellos. Pero después de ver a su hija "enloquecer" por su propio ídolo, algo nuevo hizo clic en la cantante de 51 años.

Jennifer Lopez: “Vi a mi hija asustarse por Billie Eilish"

Billie Eilish y la hija de Jennifer Lopez

A través de los ojos de su hija, pudo entender por qué sus propios fans reaccionan de la forma en que lo hacen cuando los conoce. Qué hermosa historia. Tiene sentido cuando lo piensas. Las experiencias de López no son algo que uno pueda procesar por completo, estoy seguro.

Pero ha visto a su hija idolatrar a Billie Eilish como artista durante los últimos años. Y después de ver a Emme posiblemente emocionarse con su nueva música, tal vez incluso comprar su mercancía y hablar de ella, fue testigo de la culminación de esa admiración materializada en emociones cuando se paró frente a ella.

Billie Eilish se estableció como una estrella prometedora cuando su éxito de 2015, “Ocean Eyes”, estalló en Soundcloud, y en ese momento solo tenía 14 años. Desde entonces, la intérprete de “My Future” ha grabado dos álbumes con su hermano Finneas. Sin embargo, se convirtió en un fenómeno musical con “Bad Guy” en 2019.

La cantante de 18 años convirtió el tema en un gran éxito junto con su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Mismo que la llevó a convertirse en la segunda persona más joven en ganar en las cuatro categorías principales de los Grammy en un solo año: Disco del año, Mejor artista nuevo, Canción del año y Álbum del año.