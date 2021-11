Comentarista confundió a Zendaya y Tom Holland con Dua Lipa y Harry Potter

Zendaya y Tom Holland acudieron a la ceremonia realizada en París de la entrega del Balón de Oro 2021, pero un presentador argentino causó todo un revuelo en las redes sociales ya que confesó durante la transmisión que no sabía quién era la actriz y el actor.

La hermosa actriz de 25 años de edad acaparó las miradas de los reflectores durante su presencia en la alfombra roja debido al vestido que eligió para la ceremonia, el espectacular vestido es una prenda del diseñador Roberto Cavalli; la famosa deslumbró con su elegancia y belleza.

En La Verdad Noticias te compartimos que la actriz y Holland impactaron con sus looks en la alfombra roja, ambos lucieron muy elegantes, aunque llegaron por separado, pero no fue algún impedimento para causar furor en las redes sociales.

Confunden a Zendaya y Tom Holland en la entrega del Balón de Oro 2021

A pesar de que los actores lucían muy elegantes con sus atuendos en una importante celebración, unos comentaristas de ESPN en Argentina causaron todo un revuelo porque no sabían quienes eran los famosos, pues al momento de que enfocaron a la actriz, la confundieron con Dua Lipa.

Posteriormente, llegó el protagonista de "Spider-Man: No Way Home" y aseguraron que era Harry Potter, pues comentó que no sabía quien era ya que no lo conocía. Por su parte, su compañero intentó salvarlo del error que cometió al explicarle que era Zendaya, una actriz muy famosa.

Luego le explicaron al presentador que el supuesto Harry Potter no era otro más que Tom Holland, por lo que el comentarista comentó que se trataba del novio de la actriz, pero otro presentador insistió que no sabía quién era el famoso.

Vestido de Zendaya cautivó a sus fans

A pesar de lo sucedido, los fans se percataron del hermoso vestido que eligió la celebridad, el atuendo tenía un accesorio dorado en el escote de la espalda, lo que llamó la atención de los fans ya que comentaron que la columna hacía referencia al doctor Octopus.

¿Quién es el novio de Zendaya 2021?

Zendaya y Tom Holland

El pasado mes de julio se filtraron las primeras fotografías del gran beso de los actores, lo que desató las alarmas de un posible noviazgo, aunque ambos han sido discretos sobre su cercanía y complicidad, pero en el cumpleaños de la actriz, Tom le envió un mensaje con el que confirmaron un romance.

Zendaya y Tom Holland se conocieron durante las grabaciones de la película Spider-Man, desde entonces surgió la química entre ellos, por lo que la presencia de los actores en la entrega del Balón de Oro 2021 causó furor en las redes sociales, pues a pesar de que llegaron por separado, se tomaron fotos juntos.

