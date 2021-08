Comentario de Jessie J sobre 'Bang Bang' incomoda a Nicki Minaj

Sin duda ‘Bang Bang’ es una de las grandes colaboraciones ya que reunió el talento de Ariana Grande con el de Jessie J y Nicki Minaj famosas que han protagonizado un incómodo momento en redes luego de una declaración de la cantante británica.

Todo comenzó durante una reciente entrevista en la que Jessie J habló sobre la canción recordando la fama que obtuvo gracias al éxito del tema detallando lo que llamó ‘los antecedentes’.

Y es que de acuerdo a la británica el éxito del 2014 ‘Bang Bang’ era una canción que ya existía y que no fue escrita por ella ni por Ariana Grande pero que ambas solían interpretar por lo que decidieron realizar una colaboración.

De acuerdo a Jessie J una vez que ella y Ariana Grande decidieron grabar una colaboración de ‘Bang Bang’ Nicki Minaj se involucró un día en el estudio asegurando ‘Tengo que saltar sobre esto’:

Y es que Minaj es considerada la mejor rapera de la historia por lo que es entendible la emoción que sinitó la cantante británica al ver su voluntad de participar en la canción sin embargo según la polémica intérprete las cosas no sucedieron así.

Así respondió la rapera la versión de Jessie J sobre la historia detrás de la colaboración en la canción 'Bang Bang'.

Como en otras ocasiones Nicki Minaj rompió el silencio de la forma que la caracteriza respondiendo en redes a la versión de Jessie J sobre los antecedentes de ‘Bang Bang’ y como la rapera terminó participando en la colaboración:

‘Jessie, cariño, yo no escuché la canción y pedí estar en ella. La disquera me lo pidió y me pagó’.