Comediante Kathy Griffin confiesa que tiene cáncer de pulmón; nunca ha fumado

La comediante Kathy Griffin reveló que tiene cáncer de pulmón y que se sometió a una cirugía el lunes 2 de agosto. antes del procedimiento indicó que los médicos "son muy optimistas" y que creen que ella puede recuperarse por completo e incluso evitar la quimioterapia.

En redes sociales Griffin, la estrella de "Mi vida en la lista D", dijo que su cáncer se detectó temprano y se limitó a su pulmón izquierdo por lo que la cirugía consistió en la extirpación de la mitad de su pulmón izquierdo.

“¡Sí, tengo cáncer de pulmón aunque nunca he fumado!" ella tuiteó. "Los médicos son muy optimistas, ya que es la etapa uno y está contenido en mi pulmón izquierdo. Ojalá no haya quimioterapia o radiación después de esto y debería tener una función normal con mi respiración" escribió la comediante Griffin en su cuenta de Instagram.

Salió bien de la operación

Esta fotografía le costó su trabajo a la comediante

Un representante dijo el lunes por la tarde que la cirugía que forma parte de los tratamientos de cáncer pulmonar "salió bien y según lo planeado".

"Kathy ahora se está recuperando y descansando", dijo el portavoz. "Los médicos dicen que el procedimiento fue normal sin sorpresas".

Griffin, de 60 años, pareció hacer una referencia a los obstáculos que ha enfrentado en su carrera desde 2017, cuando publicó una imagen espantosa en Twitter levantando una cabeza ensangrentada del entonces presidente Donald Trump.

La imagen le costó a Griffin su trabajo de mucho tiempo como coanfitrióna de la cobertura de la víspera de Año Nuevo de CNN con el presentador de la red Anderson Cooper.

"Han sido cuatro años tremendos, tratando de volver al trabajo, haciéndolos reír y entreteniéndolos, pero voy a estar bien", escribió. "Por favor, manténgase al día con sus chequeos médicos".

¿Quién es Kathy Griffin?

Ella es una destacada actriz y comediante

Kathleen Mary Griffin, mejor conocida como Kathy Griffin es una comediante y actriz estadounidense que ha protagonizado especiales de comedia de televisión, además ha lanzado álbumes de comedia. En 2007 y 2008, Griffin ganó los premios Primetime Emmy por su reality show My Life on the D-List. También ha aparecido en papeles secundarios en películas, pero ahora se tomará una pausa en su trabajo debido a su cáncer de pulmon.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!