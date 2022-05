Colombia domina las categorías latinas en los Billboard Music Awards 2022

Ganadores al momento en los Billboard Music Awards 2022

El poder de los colombianos se ha hecho presente en los Billboard Music Awards 2022, llevándose las categorías de las ternas latinas de la noche.

La ceremonia de premiación busca reconocer a lo mejor de la música del mundo en los últimos meses, siento también una de las más esperadas dentro de la industria.

En La Verdad Noticias te traemos todo lo que tienes que saber sobre los Billboards Music Awards y a los primeros ganadores de la ceremonia.

Colombia arrasa con las categorías latinas de los Billboard Music Awards, teniendo como ganadores a estrellas como Kali Uchis, Karol G y la banda sonora de la cinta "Encanto".

Con su "Telepatía", Kali Uchis se alzó con las categorías de 'Mejor Artista Femenina Latina' y 'Top Latin Song'.

Por su parte Karol G ganó el 'Mejor Álbum Latino' con "KG0516" y la banda sonora de "Encanto" superó a la de 'Arcane League of Legends', 'In The Heights', 'Sing 2' y 'tick, tick...BOOM!'.

En total las ternas latinas quedaron de la siguiente manera:

Top Latin Male Artist: Bad Bunny

Top Latin Female Artist: Kali Uchis

Top Latin Album: KG0516 - KaRoL G

Top Latin Song: telepatía -KaliUchis

Top Latin Tour: Los Bukis

La ceremonia de este año se realizó esta tarde en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde diversos artistas acudieron a la gran gala.

Entre las 62 categorías se reconoce a cuatro de ellas como las más importantes de la noche, siendo ellas mejor artista masculino, mejor artista femenino, mejor dúo o grupo y mejor artista.

