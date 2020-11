¿Colin Firth ya tiene nueva novia tras su reciente divorcio?

Colin Firth también conocido como el Sr. Darcy en la serie de BBC, “Orgullo y Prejuicio” puede haber encontrado a su Bridget Jones en la vida real.

Fue como una escena de una película cuando se vio al actor de 60 años paseando por un parque del oeste de Londres con la presentadora de noticias de la BBC, Joanna Gosling de 49 años.

Ha pasado un año desde que Colin Firth y la productora de cine italiana Livia Giuggioli hicieron público el fin de su matrimonio tras 22 años juntos.

Sin embargo, la estrella de Before I Go To Sleep parecía feliz en la encantadora compañía de la presentadora de la BBC en los últimos días.

Colin Firth fue visto disfrutando de un paseo relajado con la presentadora de noticias, Joanna Gosling

En las fotos que te compartimos en La Verdad Noticias, la pareja se abrigó para el invierno con abrigos mientras disfrutaban juntos del aire libre.

El divorcio de Colin Flirth

Colin Firth y su esposa Livia Giuggioli hicieron pública su separación el año pasado.

La ex- pareja tienen dos hijos juntos, Luca y Matteo. Colin Firth también tiene un hijo, Will, con su ex Meg Tilly.

El divorcio se produjo dos años después de que su ex esposa supuestamente tuvo un romance de un año con el periodista italiano, Marco Brancaccia.

Colin Firth y su esposa Livia Giuggioli hicieron pública su separación el año pasado

En ese momento, la policía investigó cuando Livia Giuggioli afirmó que recibió "mensajes aterradores" del Sr. Branaccia. También surgieron afirmaciones de que Colin Firth confrontó a Livia por mensajes "desgarradores" de su ex amante en marzo de 2018.

Brancaccia le contó una historia diferente a Livia Giuggioli , y le dijo a The Times que estaba encubriendo una aventura entre 2015 y 2016.

¿Qué te parece el nuevo romance de Colin Firth? Dinos en los comentarios.

