¿Cole Sprouse ya tiene nueva NOVIA a pocos meses de terminar con Lili Reinhart?/Foto: Antena 3

Cole Sprouse y Lili Reinhart habían salido tres años antes de que se informara que la pareja se había separado a principios de este año. Desde entonces, Cole ha confirmado su separación en una publicación en su Instagram que detalla cómo la pareja se separó en marzo. ¿Pero Cole está saliendo con alguien nueva?

Cole compartió un tributo a su ex novia en Instagram, donde habló de cómo 'apreciará' su relación. En la publicación, también declaró que la pareja inicialmente rompió en enero, pero luego se separó en marzo.

El actor de Riverdale compartió una dulce foto de Lili en un entorno boscoso mirando a lo lejos. Él subtituló la publicación: "Lili y yo nos separamos inicialmente en enero de este año, y decidimos separarnos de forma más permanente en marzo.”

"Qué experiencia tan increíble tuve, siempre me sentiré afortunado y valoraré haber tenido la oportunidad de enamorarme. No le deseo nada más que el mayor amor y felicidad en el futuro. Todo lo que diré al respecto, cualquier otra cosa que escuches no importa”, explicó el actor.

"¡Además, su película saldrá pronto! Estoy seguro de que ella es tan increíble en ella como todo lo demás que hace. Gracias chicos", concluyó Sprouse.

¿Tiene Cole Sprouse una nueva novia?

No se sabe si Cole está actualmente en una relación. Pero en junio, el medio Daily Mail compartió fotos de Cole con una chica misteriosa mientras salía con las estrellas de Riverdale Madelaine Petsch y KJ Apa.

Sin embargo, se desconoce la relación entre Cole y la chica misteriosa, y el actor ha guardado silencio sobre su vida amorosa desde que se separó de Lili.

Los fans afirmaron que la joven con la que fue visto Cole era muy parecida a su ex Lili, por lo que comenzaron a especular que el joven actor aún no supera a Reinhart/Foto: Daily Mail

En abril, mientras abordó los rumores de infidelidad en su relación con Lili, Cole habló de cómo hubiera preferido mantener su relación fuera del ojo público.

Mientras hablaba en sus Historias de Instagram, dijo: "Cuando entré por primera vez en una relación pública, esta fue una de las consecuencias previsibles. Y aunque realmente nunca tuve la intención de entregar ninguna parte de mi vida privada a la horda hambrienta, está claro que mi moderación al actualizarlos les ha permitido introducir su propia agenda en mis hábitos y estilo de vida".

En 2018, durante una entrevista con Who What Wear, Lilly habló de cómo su relación "no era algo que el mundo necesita saber". Lili le dijo a la publicación: "No es algo que el mundo deba saber, porque si les das algo, simplemente van a querer más.”

Continuó diciendo que prefieren mantener su relación lejos del centro de atención. Ella agregó: "No voy a esconderme de mi relación ni a esconderme de lo que está pasando en mi vida, pero lo que sucede en mi relación es muy privado, y lo aprecio mucho."

La actriz añadió: Él también lo hace. Una relación es algo muy íntimo y quiero que sea entre él y yo, no entre él, yo y el mundo". ¿Crees que Cole ya tenga un nuevo romance?, ¿Consideras que si tiene nueva novia la va a presentar en sus redes sociales?