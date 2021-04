Cole Sprouse y Ari Fournier, Lili Reinhart y otros amores

Cole Sprouse, uno de los protagonistas en la serie de The CW “Riverdale”, se ha destacado en el mundo del espectáculo no sólo por sus papeles en la pantalla, sino por la larga lista de chicas con las que se le ha asociado de forma romántica e incluso por los rumores de infidelidad hacia una de sus ex novias más famosas, Lili Reinhart.

El actor, que se convirtiera en famoso gracias a su participación en la serie de Disney Channel “Zack y Cody: Gemelos en acción”, fue asociado recientemente con la modelo canadiense Ari Fournier, sin embargo, hasta el momento se desconoce si dicha relación rindió frutos o fue sólamente uno más de los amores pasajeros del famoso.

Por lo pronto, en La Verdad Noticias te enlistamos a las guapas chicas que han tenido la fortuna de llamarse novias, o “ligues”, de Cole Sprouse, comenzando por su más reciente conquista.

Ari Fournier

Ari posiblemente es la novia actual del famoso actor/Foto: People

En febrero de este año, los tabloides de espectáculos se llenaron de especulaciones de que Cole Sprouse finalmente tenía una nueva novia, y se trata de la modelo canadiense de 22 años Ari Fournier.

Aunque el romance no ha sido confirmado por el actor ni la guapa rubia, ellos despertaron sospechas de amorío cuando fueron captados tomados de la mano en las calles de Vancouver, Canadá.

Sin embargo, se dice que ambos han decidido mantener en un bajo perfil su romance, por el momento.

Lili Reinhart

Lili y Cole llevaron su amor de la ficción a la realidad, pero el noviazgo sólo duró unos años/Foto: Glamour

Antes de Ari, el público adoraba el noviazgo que Cole tenía con la actriz Lili Reinhart, con quien comparte pantalla en “Riverdale”. Ellos fueron pareja desde el 2017 hasta agosto de 2020, cuando anunciaron en Instagram que se habían separado desde enero de ese año de una manera amistosa.

Se dice que ahora ambos actores aún tienen una buena relación como compañeros de trabajo; además, Lili confesó públicamente ser una persona bisexual después de terminar con Sprouse.

Reiña Silva

Reiña Silva y Cole Sprouse tuvieron un breve romance sólo dos meses después de que el actor hizo oficial su separación de Lili/Foto: Youtube

Nueve meses después de que terminó con Reinhart, y dos meses posteriores al anuncio oficial de su ruptura, el famoso gemelo de la televisión fue captado bastante cariñoso con la modelo canadiense de 22 años Reiña Silva.

El actor Cole Sprouse también es un amante de la fotografía, así que en sus redes sociales publicó algunas imágenes que le tomó a la joven, y se dice que desde ese momento comenzó el romance entre ellos.

Incluso fueron captados muy abrazados y besándose en público, pero tal parece que la relación no duró mucho tiempo, ya que Reiña hasta borró la foto donde presumió un hermoso ramo de rosas que Sprouse le regaló.

Haley Lu Richardson

Hailey y Cole sólo se hicieron amigos muy cercanos después de estar en una película juntos, pero no tuvieron un amorío/Foto: Pop Sugar

Antes de que Cole y Lili anunciaran que ya no eran novios, los fanáticos ya sospechaban que la pareja posiblemente se había separado.

Una de las razones por las que los fans creen que Reinhart y Sprouse se separaron fue porque la cuarentena les afectó mucho al estar tanto tiempo separados. Además, se comenzó a rumorar que Cole le había sido infiel a Lili con su coprotagonista de la cinta “Five Feet Apart” de 2019, Haley Lu Richardson.

La actriz estadounidense de 26 años y el actor pasaron demasiado tiempo juntos fuera del set, ya que ambos confesaron que trataron de hacer que su romance de la pantalla grande fuera “lo más real posible”.

No obstante, esto es solo un chisme, ya que se dice que Haley y Cole sólo son buenos amigos y que nunca existió algo romántico entre ellos.

Kaia Gerber

Kaia y Cole han sido amigos desde hace mucho tiempo, y por eso, él defendió a la modelo afirmando que ella nunca se metió en su ex relación/Foto: Us Weekly

Otra de las que también fue catalogada como “amante” de Cole Sprouse mientras él aún era novio de Lili, fue la joven modelo de 19 años, Kaia Gerber. Ya que cuando Cole y su ahora ex novia estaban alejados por la cuarentena, vieron a Kaia en casa del actor.

Algo que los fans no tomaron muy bien, así que comenzaron a especular que Sprouse estaba engañando a su entonces novia con la hija de Cindy Crawford.

Sin embargo, la misma Reinhart ha negado que Cole Sprouse le fue infiel, incluso ambos defendieron a Gerber, ya que la modelo es una gran amiga del actor, y también ella es novia del actor Jacob Elordi desde hace varios meses.

