Cole Sprouse fue arrestado por protestar en Estados Unidos

Cole Sprouse, el actor de Riverdale, no dudó en ir a protestar este fin de semana por la injusticia que se vivió en su país, luego de que un hombre, George Floyd, fuera asesinado por el abuso de poder de la policía.

El actor reveló que fue arrestado tras ir a las protestas, a manos de la policía de Santa Mónica, la noticia la dio a través de su Instagram, en donde publicó una foto con el grito que usan en la protesta “Black Life Matters” además de explicar lo ocurrido.

De acuerdo con el propio actor, un grupo de manifestantes pacíficos, incluido él, fueron arrestados antes de que hubiera una horda voraz de medios que hablaran sobre su presencia en las protestas.

Dijo que era importante que no se hablará precisamente de su arresto, sino del motivo de esto, pues las protestas son algo legítimo en su país, y todo el mundo tiene derecho a manifestarse cuando algo ocurre y no se está de acuerdo con ello.

Cole Sprouse protestó desde su “Posición privilegiada”

El actor de “Zack y Cody gemelos en acción” explicó que él fue arrestado aun siendo un “hombre blanco, americano, heterosexual y figura pública”, es decir, aun teniendo una posición privilegiada, por lo que resaltó que es necesario empatizar con quienes no tienen dichas condiciones, pues no es tan fácil que sean librados del arresto, y algunos hasta sufren violencia.

“Este es precisamente el momento de contemplar lo que significa ser un aliado. Espero que otros en mi posición también lo hagan”.

Finalmente Cole Sprouse explicó que no va a hablar más sobre el tema, pues no es una persona facultada para hacerlo, además de que no es sujeto del movimiento, y que no busca desviar la a atención de los líderes del movimiento, que están dándolo todo, luchando para exigir justicia por lo ocurrido con George Floyd.