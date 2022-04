Cole Sprouse dice que "la fama es un trauma" para las estrellas infantiles.

Cole Sprouse comenzó a actuar cuando tenía solo 6 meses, pero ser un actor infantil no ha sido glamoroso ni divertido. “Cuando hablamos de estrellas infantiles que se vuelven locas, en realidad no estamos hablando de cómo la fama es un trauma”, dijo Sprouse al New York Times en una sincera entrevista.

El joven de 29 años explicó su actitud defensiva ante las críticas a los niños actores que están “fuera de control”, especialmente aquellos que se burlan de las experiencias de las mujeres jóvenes.

“Las mujeres jóvenes en (Disney Channel) estaban tan intensamente sexualizadas desde una edad tan temprana que no hay absolutamente ninguna forma en que mi hermano y yo podamos comparar nuestras experiencias”, dijo el joven Cole Sprouse en entrevista.

¿A qué edad comenzó a actuar Cole Sprouse?

El actor Cole Sprouse, con su hermano gemelo, Dylan, ganó fama en “The Suite Life of Zack and Cody” de Disney Channel. Comenzaron sus carreras profesionales cuando eran bebés y se convirtieron en estrellas, lo que los dejó agotados a los 18 años.

Cole y Dylan compartieron papeles en “Grace Under Fire” y en la película de Adam Sandler “Big Daddy”. Cole también puede ser reconocido como el hijo de Ross Geller, Ben, en “Friends”. “Mi hermano y yo solíamos decir un poco, ‘¡Oh, lo lograste! ¡Oh, estás ileso!’, No”, dijo el actor de Riverdale al Times.

La Verdad Noticias informa que, después de graduarse de la Universidad de Nuevo York con un título en arqueología, Sprouse quería dejar la industria, pero prometió hacer una ronda más de audiciones. Fue entonces cuando consiguió el papel de Jughead Jones en “Riverdale”.

Cole Sprouse no sabía si disfrutaba de ser actor

“Empecé a actuar cuando era tan joven que en realidad no había intentado, como adulto, pensar si realmente disfrutaba la actuación”, dijo el actor de Riverdale.

“Para ser honesto, ahora que he pasado por una segunda gran ronda de este juego de la fama como adulto, he notado los mismos efectos psicológicos que la fama produce en un grupo de adultos jóvenes que yo cuando era niño”, agregó.

Cole Sprouse agregó que cree que a las personas les resulta más fácil ocultarlo cuando son adultos. Su papel es la comedia romántica de HBO Max “Moonshot”, protagonizada junto a Lana Condor.

