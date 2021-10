Coldplay y Selena Gomez dan el primer vistazo a su emotiva colaboración musical

Selena Gomez y Coldplay sorprendieron al mundo al anunciar su colaboración para una próxima canción juntos titulada Let Somebody Go el lunes, mientras compartían un vistazo de la emotiva canción en las redes sociales.

Tanto Selena como la banda confirmaron la noticia al lanzar un adelanto de la canción que aparecerá en el noveno álbum de la agrupación, Music of the Spheres, que se lanzará el próximo 15 de octubre.

Pese a que WhatsApp, Facebook e Instagram se cayeron a nivel mundial, la banda y la latina regresaron a redes sociales con el inesperado anuncio y deleitaron a sus fans con el adelanto de la canción que te compartimos en La Verdad Noticias.

La canción de Coldplay y Selena Gomez

Selena Gomez y Coldplay lanzan colaboración musical

Durante varios meses se rumoró que la banda iba a colaborar con Gomez para una canción nueva pero el gran anuncio fue una sorpresa para muchos en especial a unos días de que Coldplay y BTS estrenaron video de “My universe”.

Después de disfrutar de un gran éxito por su reciente colaboración con BTS para la canción My Universe, parece que la banda se está preparando para otro gran éxito con Let Somebody Go junto a Gomez.

Al compartir el emocionante primer adelanto de la canción en sus redes sociales (Selena Gomez a través de InstaStories y la banda con una publicación en Instagram) los fans se mostraron enloquecidos y dejaron mensajes emocionados en la sección de comentarios.

¿Cuál es el significado de Coldplay?

Coldplay debutó en el año 2000

La banda liderada por Chris Martin originalmente se llamaba Starfish, pero el nombre fue cambiado a Coldplay como una referencia a un libro de poemas de Philip Horky llamado Child's Reflections: Cold Play.

Desde entonces, la agrupación británica ha disfrutado de éxito internacional, tan solo en 2020 Coldplay cautivó a fans con su presentación de “Paradise” en el Global Goal y se prepará para su regreso a la escena musical con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio.

