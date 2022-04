Coldplay sorprende al Foro Sol con su interpretación de "Amor Eterno" de Juanga

La famosa banda de Coldplay sigue con su recorrido alrededor de la república mexicana con su gira musical "Music of the Spheres" y en esta ocasión han sorprendido a todos los asistentes a su concierto en el Foro Sol.

Durante su presentación del pasado domingo 3 de abril, la banda conmovió a todos sus fanáticos al interpretar la canción "Amor Eterno" del reconocido Divo de Juárez.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, durante una entrevista, Chris Martin de Coldplay había confirmado que interpretarían canciones de Juan Gabriel durante uno de sus conciertos en México.

Coldplay interpreta "Amor Eterno" de Juan Gabriel

¡Y Coldplay sigue enamorando a México! Chris Martin sorprendió a todos cantando “Amor Eterno” de Juan Gabriel el domingo 3 de abril al Foro Sol.



La letra de esta canción fue inspirada en la muerte de la madre del Divo de Juárez en 1974. pic.twitter.com/WkMfU5y3lt — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) April 4, 2022

La sorpresa que se llevaron los asistentes al Foro Sol fue momentos después de que la banda cantára sus éxitos "Yellow" y "Paradise", mismas que sirvieron para dar paso a una de las más icónicas canciones de Juan Gabriel.

A pesar de que la banda había confirmado en entrevistas previas que se daría la oportunidad de rendir homenaje al cantante mexicano, no habían mencionado con qué canción lo harían.

Por lo que, para mucho "Amor Eterno" dio en el clavo para causar furor entre sus fanáticos quienes también entonaron la canción.

En el "palomazo" que se echó la banda inglesa, el líder aprovecho para darle un giro a la letra de la canción y además agradeció a todos sus fans mexicanos.

Las mejores canciones de Coldplay

Son una de las bandas más reconocidas del género Pop Rock

Coldplay es una banda británica que se caracteriza por interpretar canciones del género pop y rock alternativo, con las que han logrado conquistar a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion son los nombres de quienes conforman a la exitosa banda y quienes se han encargado de crear muchas de las canciones románticas que nos han acompañado en los últimos años.

Algunas de sus más grandes éxitos que han dejado una huella en la historia y que no te puedes perder son Yellow (2000), Viva la Vida (2008), Don´t Panic (2000), Trouble (2000), The Scientist (2002), A head full of dreams (2015) y no podía falta el exitoso sencillo Adventure of a lifetime (2015)

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.