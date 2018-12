Coldplay lanzó su nuevo álbum musical lleno de sorpresas (FOTOS)

Coldplay ha sorprendido con el lanzamiento de su más reciente álbum en vivo titulado “Live in Buenos Aires, Live in São Paulo, A head full of dreams (Film)”, que consta de un CD, DVD, vinilo y digital; que fue grabado en el 15 de noviembre de 2017.

El paquete musical es de los más destacados de la banda, ya que fue grabado de principio a fin, con un set de 24 canciones; mientras que el documental “Live in São Paulo”, fue rodado el 8 de noviembre de 2017.

Esta combinación también es conocida como “The butterfly package”, cuenta además con un documental “A head full of dreams documentary film” dirigido por Mat Whitecross, en donde se documentan los 20 años de experiencia musical en la historia de Coldplay.

El documental fue proyectado una sola noche en varias partes del mundo, teniendo una audiencia de más de 300 mil personas, logrando una recaudación de más de 3.5 millones de dólares; por otra parte, la gira “A head full of dreams tour” ha sido confirmada como la tercera más grande de toda la historia, llegando a más de 5.5 millones de fans de todo el mundo.