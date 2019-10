Coldplay lanza FECHA para su nuevo álbum ¡Están de regreso!

Coldplay, es una banda de rock alternativo formada en 1996 por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, quienes ya nos tienen fecha para su nuevo álbum a estrenar el 22 de noviembre del 2019, vaya que el ritmo que llevan es una mezcla de lo clásico y saben cómo dar la noticia a los fans.

La fecha en sí hace alusión a un eclipse, por lo que vemos su imagen de perfil ha cambiado para ir acorde a esta fecha, los seguidores en sus redes sociales están emocionados ya que Coldplay sacará un álbum doble, uno dividido por “Sunrise” y otro llamado “Sunset”.

En sus redes sociales pudimos ver a los integrantes de la banda pasear por las calles del mundo, subiendo publicaciones en ciudades como Hong Kong, Sydney y Madrid, esto revelando noticias desde su último álbum en el 2015.

Coldplay reveló que este es un proyecto experimental, en parte porque se sienten atraídos por diferentes estilos, desde siempre el grupo se ha caracterizado por llevar al límite una combinación de sonidos y temáticas en cada álbum que han lanzado.

Hace unas semanas pudimos verlos promocionar su álbum “Live in Buenos Aires” con el formato “The Butterfly Package” siendo la combinación de diferentes proyectos audiovisuales, tales como su documental “A Head Full, of Dreams” y “Live In São Paulo”.

En su Instagram nos muestran un mural en las calles de Londres por la industria de marketing Diabolical, el cual representa la portada de su álbum, la icónica mariposa formada por los diferentes elementos de sus canciones, las cuales recopilaron cien por ciento en vivo durante sus conciertos, siendo uno de los primeros en lograr esta hazaña.

Coldplay ya tiene más de 20 años llevando su música por todo el mundo, se espera esta nueva entrega sea una de las más populares en lo que llega del 2020, ahora solo queda esperar la fecha de estreno y por más sorpresas en ser reveladas por ellos.

