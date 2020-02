Coldplay estrena el vídeo oficial de “Cry, cry, cry” dirigido por Dakota Johnson

Coldplay, una de las agrupaciones británicas más exitosas de los últimos años regresó a la escena musical con su nuevo sencillo “Cry, cry, cry”, cuyo vídeo ya está disponible en el canal oficial de YouTube de la banda.

El estreno de “Cry, cry, cry” se realizó el 14 de febrero, justo en el día de los enamorados, lo que parece ser en extremo apropiado ya que el vídeo fue dirigido por la protagonista de “Cincuenta sombras de Grey”, Dakota Johnson, quien es pareja de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

El vídeo oficial del nuevo sencillo de Coldplay, “Cry, cry, cry”, ya superó las 700 mil reproducciones en YouTube y ha sido bien recibida por los fans de la agrupación británica.

“Cry, cry, cry” forma parte del octavo disco de estudio de Coldplay, “Everyday life” y es el primer sencillo estrenado hasta el momento.

El vídeo oficial de “Cry, cry, cry”

El nuevo vídeo musical de Coldplay fue grabado en el icónico salón de baile, RIvoli en Londres. La pista y escenario del Rivoli ha sido utilizado anteriormente por artistas como Lana del Rey, Damon Albarn (Gorillaz), Florence and the Machine, Kings of Leon y The White Stripes.

El videoclip fue dirigido por la actriz, Dakota Johnson (50 shades of Grey), quien es pareja del vocalista de Coldplay, Chris Martin, desde 2017.

“Cry, cry, cry”, es una canción romántica cuyo vídeo tiene el estilo y estética de los años 50´s y narra la historia de una pareja que han estado juntos desde la juventud hasta la vejez.

