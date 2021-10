Coldplay estrena el tema ‘Let Somebody Go’ junto a Selena Gomez

Coldplay estrenó ‘Music of the Spheres’, su noveno álbum de estudio, en todas las plataformas digitales. Este nuevo proyecto musical incluye 12 canciones, pero hay una que destaca sobre las demás: estamos hablando del tema ‘Let Somebody Go’, el cual cuenta con la colaboración de Selena Gómez.

A través de sus redes sociales, la ex estrella de Disney Channel le dio a conocer a los “selenators”, nombre con el que se le conoce a su fandom, que el sencillo ya estaba disponible en Spotify, Tidal, Apple Music, YouTube y otros servicios de streaming.

Selena Gómez invitó a sus fans a escuchar su nueva colaboración musical con Coldplay

“¡‘Let Somebody Go’ ya está disponible! Gracias @coldplay por invitarme a ser parte de este hermoso proyecto”, escribió la cantante junto a un video que compartió en su cuenta de Instagram donde ella y los integrantes de la agrupación pop rock alternativa posan juntos.

¿De que habla la nueva canción de Selena Gomez y Coldplay?

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la canción es el track número 5 del álbum y tiene una duración de 4:01. La letra de esta emotiva balada habla de una pareja que decide terminar su relación sentimental y tomar caminos distintos, a pesar de que dicha decisión resulte bastante dolorosa para ambos.

El audio oficial compartido en YouTube logró superar los 1.3 millones de reproducciones en tan solo 19 horas, mientras que en la sección de comentarios es posible leer la opinión de miles de fans, quienes aseguran que el tema del grupo, quien recientemente lideró el Billboard Hot 100 junto a BTS, contiene una letra muy hermosa que combina perfecto con la melodía.

Letra en español de ‘Let Somebody Go’

'Music of the Speheres' de Coldplay ya está disponible en plataformas digitales.

A continuación te presentamos la letra en español de ‘Let Somebody Go’, la nueva canción de Coldplay y Selena Gomez, la cual fue incluida en el disco ‘Music of the Spheres’ y que sin duda promete ser todo un éxito en las listas de popularidad a nivel internacional.

Teníamos una especie de amor

Pensé que nunca terminaría

Oh mi amante, oh mi otra parte, oh mi amiga

Hablamos en círculos y

Hablamos y luego

Te amé hasta la luna y de regreso de nuevo

Le diste a todas las cosas este brillo dorado

Ahora que se apaguen todas las estrellas, porque esto es lo que sé

Que duele mucho el dejar ir a alguien

Todas las tormentas que resistimos

Todo por lo que pasamos

Ahora sin ti, ¿Qué diablos voy a hacer?

Cuando llamé a los matemáticos

Y les pedí que me explicaran

Ellos dicen que el amor solo es igual al dolor

Y cuando todo iba mal

Pudiste convertir mi dolor en canción

Oh, duele mucho el dejar ir a alguien

El dejar ir a alguien

Oh, cuando amas a alguien

Cuando amas a alguien

Tienes que dejarle saber a alguien

Oh, cuando amas a alguien

Cuando amas a alguien

Tienes que dejarle saber a alguien

Entonces, cuando amas a alguien

Cuando amas a alguien

Entonces duele mucho

El dejar ir a alguien

Duele mucho el dejar ir a alguien

Pero todavía estás conmigo, ahora lo sé

Todavía estás conmigo, ahora lo sé.

