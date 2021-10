Coldplay estrena 'Music Of The Spheres', su nuevo disco

Coldplay sigue cosechando éxitos y ahora van por nuevos récords gracias al lanzamiento de su noveno álbum de estudio, el cual se titula ‘Music Of The Spheres’, en todas las plataformas digitales.

Al filo de la medianoche, el grupo británico de rock alternativo lanzó esta nueva producción, la cual cuenta con 12 canciones, incluidas los sencillos publicados anteriormente como ‘Higher Power’, ‘Coloratura’ y ‘My Universe’, esta última en colaboración con BTS.

‘Music Of The Spheres’ ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Cabe destacar que la semana pasada la banda lideró el Billboard Hot 100 con ‘My Universe’, 1siendo este su primer sencillo líder desde que el tema ‘Viva La Vida’ ocupó el primer puesto en 2008. Asimismo, esta colaboración le permitió figurar en las listas Rock & Alternative Airplay y Alternative Airplay, alcanzando el puesto 20 y 23 respectivamente.

‘Music Of The Spheres’ será promocionado con una gira mundial

La agrupación británica saldrá de gira en 2022.

Chris Martin y compañía apoyarán el álbum con la gira mundial Music Of The Spheres, la cual recorrerá gran parte del mundo a partir del próximo año. Sin embargo, ese no es el único evento ya que la banda tocará algunas de sus nuevas canciones en un concierto que se realizará el próximo viernes 22 de octubre en el nuevo Climate Pledge Arena en Seattle, el cual se transmitirá de manera gratuita en Amazon Music, Amazon Prime y Twitch.

Asimismo y en un esfuerzo por hacer que la próxima gira sea lo más sostenible posible, los intérpretes de ‘Yellow’ ha anunciado que todos los espectáculos serán impulsados por energía 100% renovable.

¿Cuál fue el primer nombre de Coldplay?

Chris Martin y los chicos obtuvieron su nombre actual tras la disolución de la banda original.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Coldplay tuvo como primer nombre Starfish. El nombre actual fue tomado por una extinta banda, quien tomó el nombre del libro de poemas ‘Child's Reflections: Cold Play’ del autor Philip Horky.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales