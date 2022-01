Coldplay cambia las fechas de sus conciertos en EE. UU. ¿Qué pasará con México?

La agrupación británica informó en redes sociales esta modificación/Foto: Live Nation

Coldplay ha informado a través de sus redes sociales oficial que su gira de conciertos “Music of the spheres” ha tenido que cambiar algunas fechas que estaban programadas en Estados Unidos, esto debido a que tuvieron algunos problemas de logística.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la agrupación publicó lo siguiente: “Lamentamos mucho anunciar que debido a problemas logísticos, tuvimos que reorganizar las fechas de apertura de nuestra próxima gira por EE.UU”. Son 4 los conciertos que se vieron afectados: ya que la gira ahora comenzará en Dallas en el Estadio Cotton Bowl el 6 de mayo.

Mientras que el concierto en el State Farm Stadium de Phoenix ha sido reprogramado para el 12 de mayo. Además, el espectáculo en el "Estadio Levi's" en Santa Clara también fue reprogramado para el 15 de mayo. Desafortunadamente los dos shows en el SoFi Stadium de Los Ángeles han sido pospuestos sin una nueva fecha. Recordemos que la banda está promocionando su álbum “Music of the spheres” con este tour.

La reprogramación del concierto de Coldplay no afectará a México

A pesar de los cambios “de último minuto” que está haciendo la agrupación sobre sus próximos shows en Estados Unidos, hasta ahora esta reprogramación no afectará a los conciertos de Coldplay en México.

Como informamos en La Verdad Noticias, los intérpretes de “My Universe” tienen programadas presentaciones en Monterrey (25 y 26 de marzo), Guadalajara (29 de marzo) y Ciudad de México (3 y 4 de abril), Cabe destacar que los boletos se agotaron al poco tiempo del inicio de su venta.

¿Quién abrirá el concierto de Coldplay 2022?

Ellos serán los artistas invitados para abrir los conciertos/Foto: La Verdad

Por medio de su cuenta de Instagram la banda británica anunció que Camila Cabello será parte de los artistas que abrirán los conciertos de su gira mundial "Music of the Spheres World Tour“.

Aunque también Coldplay informó que la cantante H.E.R. y London Grammar también serán teloneros de su gira, la cual, se espera que sea lo más sustentable posible.

