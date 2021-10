Este martes arrancó la preventa para la gira de conciertos que Coldplay dará a sus fanáticos mexicanos en marzo y abril del año siguiente por su gira “Music of The Spheres”. No obstante, a través de redes sociales los internautas denuncian que se han enfrentado a un par de dificultades para lograr adquirir el boleto en línea.

En punto de las 11:00 de este 19 de octubre inició la preventa para tarjetahabientes Banamex y el miércoles 20 a las 00:00 h. Sin embargo, miles de usuarios han tratado de llevar a cabo la transacción en línea comentaron que la fila virtual de espera es de más de 50 mil personas.

De igual manera, todos aquellos interesados que no son clientes de Citibanamex exhibieron quejas acerca de la poca disponibilidad que les quedaría a partir de la fecha de venta al público general, que comenzará el próximo jueves 21 de octubre.

Sitios donde tocará Coldplay en México

Coldplay anuncia segunda fecha en Ciudad de México tras agotar preventa.

La Verdad Noticias informa que existen miles de tuits con las denuncias de inconformidad, pues inicialmente Coldplay solo anunció tres fechas en territorio mexicano: 25 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León. 29 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco y el 3 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Abren nueva fecha de Coldplay en CDMX

Debido a la demanda de fanáticos que han tratado de conseguir sus boletos para alguna de las tres sedes de la gira de la agrupación británica, Ocesa abrió la apertura de una nueva fecha. Así es, el cuarto día de conciertos de Coldplay en México será el próximo 4 de abril en el Foro Sol.

Sin embargo, no todo parece mejorar tras el anuncio de la nueva fecha de Coldplay, pues pese a la noticia, usuarios continúan con protestas por la saturación para las fechas en el Foro Sol, que superan las 55 mil personas “en espera”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.