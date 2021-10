Coldplay anuncia gira en México en 2022

Previo al lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Music Of The Spheres’, Coldplay anunció este jueves 14 de octubre una gira mundial en 2022, el cual incluye tres presentaciones especial en México y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

La banda arrancará el “Music Of The Spheres World Tour” el próximo 18 de marzo de 2022 en Costa Rica, para luego presentarse en los mejores escenarios de República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica , Reino Unido y desde luego, México.

A través de un comunicado, la banda anunció que en la mayoría de las presentaciones se contará con la participación de la cantautora Gabriella ‘Gabi’ Wilson, mejor conocida como H.E.R.

Cabe señalar que el anuncio del regreso a la banda a los escenarios para promocionar su próximo álbum ‘Music Of The Spheres’, llega a tan solo un día que Ed Sheeran se unió a Coldplay para interpretar 'Fix You' en la London Album Party.

¿Cuándo se presenta Coldplay en México?

Los intérpretes de ‘Paradise’ tendrán tres presentaciones en México en marzo de 2022. El primer concierto será el 25 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey; el 29, en en el Akron de Guadalajara y la última presentación será en el Foro Sol de la Ciudad de México el 29 de marzo.

La preventa para los boletos exclusiva de Citibanamex comenzará el próximo martes 19 de octubre, mientras que la venta de boletos para el público en general empezará a partir del jueves 21 de octubre, a las 11:00 horas a través de la página oficial de Ticketmaster.

¿Cómo se llama el primer álbum de Coldplay?

La banda británica iniciará una gira mundial en 2022.

La banda británica de pop rock y rock alternativo formada en Londres en 1996, del cual forman parte Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion se mantiene posicionada como una de las bandas más escuchadas de los últimos tiempos.

‘Ode to Deodorant’, se convirtió en el primer álbum de esta éxitos banda que cobró relevancia a principios de los 2000. Recientemente, se estrenó el tema “My Universe” colaboración de la banda británica con BTS y que seguramente será escuchado en cada una de las presentaciones de la Coldplay en México 2022.

