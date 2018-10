Coldplay anuncia documental por sus 20 años de carrera musical

“A Head Full of Dreams” es el nombre del documental que mostrará los más de 20 años de historia de Coldplay, contando desde que Chris Martin y Jonny Buckland se conocieron durante su semana de orientación en la Universidad de Londres en 1996.

La cinta está dirigida por Mat Whitecross, el hombre detrás del documental “Supersonic” de Oasis y de los videoclips de ‘Paradise’, ‘A Sky Full Of Stars’ y ‘Adventure Of A Lifetime’.

La cinta estará disponible exclusivamente en Amazon Prime Video en Reino Unido, USA, Australia y Nueva Zelanda el 16 de noviembre y llegará a otras regiones del mundo poco después.

En nuestro país, la cinta será lanzada en las salas de Cinemark el 14 de noviembre. El documental se exhibirá en las salas de Plaza Vespucio, Alto Las Condes, Plaza Oeste, Portal Ñuñoa, Mallplaza Norte, Iquique, La Serena, El Trébol, Espacio Urbano, Mirador Bio Bío, Open Plaza Rancagua, Arica y Osorno. La proyección del documental solo será por ese día y las entradas se podrán comprar a partir del 19 de octubre.

Conjuntamente con el estreno de A Head Full of Dreams, Amazon presentará “Stayin’ Alive (Live at Glastonbury)” de Coldplay & Barry Gibb, “Us Against The World (Live in Leipzig)” y “Don’t Panic (Live in Paris”) en formato de streaming a través de Amazon Music, a partir del viernes 26 de octubre.