Coldplay: Este es el setlist que cantará en su gira de conciertos por México

La banda británica regresa a México tras seis años de ausencia.

Coldplay está a escasos dos días de iniciar el Music of the Spheres World Tour 2022 en México con una serie de presentaciones en Monterrey, Zapopan y CDMX. Por tal motivo, no sorprende en absoluto que los fans de la banda liderada por Chris Martin hayan investigado el setlist del concierto para así poder cantar todos y cada uno de sus éxitos.

La primera presentación del show se llevará a cabo este viernes 25 marzo en el Estadio BBVA de Zapopan, Jalisco. Posteriormente, los artistas británicos viajarán hasta Zapopan, Jalisco para presentarse en el Estadio Akron los días 29 y 30 del mismo mes. Finalmente, viajarán a la CDMX para dar un show este 3, 4, 6 y 7 de abril en el Foro Sol.

La primera presentación del Music of the Spheres World Tour 2022 en México se llevará a cabo este próximo 25 de marzo en el Estadio BBVA en Monterrey.

No se puede negar que el anuncio de su gira de conciertos en México causó gran furor entre sus fanáticos debido a que ya habían pasado 6 años desde su última visita al país, además de que podría tratarse de uno de sus últimos proyectos, pues los integrantes han preocupado a más de uno al hablar sobre un posible retiro de la escena musical.

Setlist del Music of the Spheres World Tour 2022

De acuerdo a información que circula en Internet, la presentación del Music of the Spheres World Tour 2022 tendrá una duración aproximada de 120 minutos y estará dividido en tres actos, en los cuales se interpretarán las canciones de su nuevo álbum titulado ‘Music of the Spheres’ y otros grandes éxitos que conforman su discografía.

ACT I. Planets – Flying Theme From E.T.

‘Music of the Spheres’

‘Higher Power’

‘Adverture of a Lifetime’

‘Paradise’

‘Charlie Brown’

The Scientist

ACT II – Moons

‘Viva La Vida’

‘Orphans’

‘Let Somebody Go’

‘Sparks’

‘Yellow’

ACT III – Stars

‘Human Heart’

‘People of the Pride’

‘Clocks’

‘Infinity Sign X Every Teardrop’

‘Something Just Like This’

‘Midnight’

‘My Universe’

‘A Sky Full Of Stars’

‘Coloratura’

¿Cómo nació Coldplay?

La agrupación lleva dentro de la industria de la música desde 1996.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Coldplay surge en 1996 cuando Chris Martin y Jonny Buckland deciden formar una banda, la cual cambió de nombre varias veces: Pectoralz, Big Fat Noises y Starfish. El actual fue tomado de un libro de poemas ‘Child's Reflections: Cold Play’ del autor Philip Horky.

