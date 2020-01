‘Colate’ vive en CARÍSIMO departamento pero NO PAGA la manutención a Paulina Rubio

El conflicto entre el empresario Nicolás Vallejo “Colate” y la cantante Paulina Rubio continúa aún después de que están separados desde el 2014. Ambos de 48 años de edad, estuvieron casados durante 5 años, y juntos tuvieron a su pequeño hijo Andrea Nicolás, quien nació tan solo unos años antes de que “Colate” y Paulina se separaran definitivamente.

Desde que comenzaron su proceso de divorcio, han estado envueltos en la polémica, principalmente por la custodia de su hijo y por los temas financieros. En un principio se dijo que “Colate” estaba pidiendo que la “Chica Dorada” le pasara una manutención mensual y que quería quedarse con Andrea Nicolás; sin embargo esto solo duró unos meses.

Ahora el empresario afirma que no tiene dinero para pagarle una manutención a Paulina Rubio y a su hijo, por lo que solo pasa tiempo con él pero no gasta ni un centavo en su educación, alimento y vestido. Paulina Rubio es la encargada de cubrir esos gastos y a parte apoyar a su ex marido “Colate” ya que presuntamente él está pasando por problemas económicos.

Paulina Rubio, Andrea Nicolás y Nicolás Vallejo "Colate"

“Colate” miente, sí tiene dinero

A pesar de que en diversas ocasiones el empresario Nicolás Vallejo ha asegurado a la prensa que no tiene los recursos económicos para pasarle la manutención obligatoria a su hijo Andrea Nicolás, una fuente cercana a la Paulina Rubio reveló al medio “TV Notas” que en realidad “Colate” sí tiene dinero, ya que se encuentra viviendo en un carísimo y lujoso departamento en Miami, Estados Unidos.

El empresario le ha estado mintiendo a la prensa y juez sobre su situación financiera. Ya que está pagando un departamento en una exclusiva zona de Miami, la cantidad de 2 mil 600 dólares, equivalentes a 52 mil pesos al mes. Por lo que la fuente afirmó que si Vallejo no tuviera dinero como dice, no se daría esos lujos.

Además, en el lugar vive con su nueva novia, una mujer española llamada Azahara Margón, no conforme con ello, en sus redes sociales suele presumir la vida de riquezas que tiene, por lo que en realidad no tiene ningún problema económico y sólo finge para no tener que aportar dinero a su hijo como debería ser, dejando como “la mala del cuento” a la cantante Paulina Rubio.

