Colate revela que deja la batalla legal con Paulina Rubio por custodia de su hijo

Colate revela que deja la batalla legal con Paulina Rubio, el empresario Nicolás Vallejo-Nágera, dijo que ya no tendrá representación legal por la custodia de Andrea Nicolás, hijo de ambos, la cual lleva desde 2012.

“A partir de ahora no tengo abogado, porque realmente me doy cuenta que llevo 10 años de litigio”, anunció Vallejo-Nágera al programa Sale el Sol.

Ejemplo de estas demandas ocurrió en 2019, cuando Paulina Rubio demandó a su millonario ex esposo, Colate por haberle ocultado el paradero de su hijo, acción que violaba el acuerdo de custodia.

Colate revela que deja la batalla legal con Paulina Rubio

Nicolás Vallejo-Nágera está cansado del proceso legal por lo que Colate revela que deja la batalla legal con Paulina Rubio.

El español compartió que se encuentra cansado del proceso que enfrenta con “La chica dorada” desde hace casi diez años, Nicolás Vallejo-Nágera dijo: “Toda esta gente involucrada... es toda una industria. Yo ya no puedo más, me parece que es absurdo, súper negativo para los niños. Te hablo en general. Y por mi parte yo no quiero volver a una corte”.

Colate revela que deja la batalla legal con Paulina Rubio al decir: “Sólo Dios sabe lo que vendrá y vamos día a día”, en su transmisión online también dijo que tan solo en abogados ha gastado más de 400 mil euros, que son aproximadamente USD 470 480 (más de 9 millones de pesos mexicanos).

“Muchas personas que hay involucradas (están) cobrando cantidades extraordinarias de dinero, a nadie le importa lo más mínimo el beneficio del niño, todo el mundo está ahí por beneficio económico o por beneficio egocéntrico o estimulación absurda”, fue el polémico comentario que compartió para el matutino.

Colate revela que deja la batalla legal con Paulina Rubio pero anteriormente ya había dicho estar cansado de callar y reveló que la gente le gritaba e insultaba, acción por la que Paulina Rubio también se mostró enojada, porque él revelaba cosas de su relación.

Paulina Rubio y Colate

La Chica Dorada y Colate estuvieron casados por siete años, entre 2007 y 2014, pero ahora Colate revela que deja la batalla legal con Paulina Rubio.

Paulina Rubio y Nicolas Vallejo-Nágera se casaron en 2007 en México, pero en 2012 anunciaron su separación por motivos irreconciliables hasta que en 2014 hicieron oficial su divorcio.

Pero tras 10 años de litigios, Colate revela que deja la batalla legal con Paulina Rubio pero no sin antes hablar del más reciente pleito entre él y la cantante, pues esta le exigió devolver al niño después de pasar unas vacaciones en España con él.

“A quien se hace daño de verdad es a los niños y los que lo van a sufrir de por vida son los niños”, confirmó Vallejo-Nágera, y además dijo sobre la “Chica dorada” “Creo que sus prioridades o su forma de actuar no va en el beneficio”.

“He hecho todo y más para reconducir la situación. Y cuando digo todo, es todo. He sacrificado lo que tenía en mi vida en esta relación. Por eso, aunque me encuentre mal, estoy tranquilo de saber que no he podido hacer más”, dijo Colate.

El último escándalo relacionado a ello fue la demanda de “Colate” hacia la mexicana debido a que, según su padre, el niño vivía en un “ambiente tóxico y violento”.

Colate revela que deja la batalla legal con Paulina Rubio después de acusarla de maltratar a Andrea Nicolás, cuando mostró diversas pruebas en contra de la cantante, entre las que incluyen consumir sustancias tóxicas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!