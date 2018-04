Colate da detalles de su relación con Eros, hijo de Paulina Rubio y Gerardo Bazúa

Eros, hijo de Paulina y Gerardo BazúaA pesar de la disputa legal que mantienen Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como “Colate”, y Paulina Rubio, el español manifestó que la relación con su primogénito es tan cercana, que inclusive puede convivir con Eros, hijo que procreó “La Chica Dorada” con su actual pareja, Gerardo Bazúa.

“Llegó un momento cuando me separé (de Paulina) y tenía que elegir si mi vida personal, profesional, familiar y de todo o mi vida con mi hijo, y evidentemente pues tampoco me lo pensé (mucho)”, contó Colate en entrevista para el programa Hoy.

Gracias a esa decisión, el ex de la cantante mexicana reveló que tiene la fortuna de convivir muy de cerca con su retoño. “Tengo la suerte de poder estar mucho (tiempo) con mi hijo y tengo una relación pues creo que muy bonita, fantástica y muy cercana con él y al final pues es lo más importante de la vida, por eso creo que no me he equivocado, y aunque he sacrificado muchas cosas a nivel personal y profesional, pues creo que es lo mejor para él”.

Sobre su trato con Paulina, Vallejo-Nágera contó: “procuramos tener una relación lo más cordial posible por el bien de nuestro hijo, no tenemos una relación, pero las pocas veces que coincidimos en persona, pues procuramos que él sienta que sí la tenemos”.

Y a pesar de que el español dejó en claro que no mantiene tanta cercanía con Rubio, reveló que ha podido convivir con Eros, segundo hijo de la artista.

“Tengo ya una pequeña relación con él, normalmente cuando voy a buscar a mi hijo a casa de su madre pues él sale, nos saludamos, es muy gracioso, es muy divertido, y pues evidentemente él sabe, es pequeño, pero creo que entiende, y a su manera y a su edad pues tenemos una buena relación”, detalló.

Finalmente, Nicolás Vallejo-Nágera descartó la idea de darle un hermanito a su hijo, y además eliminó la posibilidad de una posible reconciliación con la intérprete de “Ni una sola palabra”.