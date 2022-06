Colaboraciones de Shakira y Black Eyed Peas

Shakira es una de las cantantes más famosas de los últimos tiempos pues desde que comenzó a lanzar sus primeras canciones, se ha actualizado para complacerse a ella misma y a los demás consumidores de su música.

Al día de hoy ha colaborado con grandes artistas de la industria musical, como Beyoncé, Rihanna, Maluma, Prince Royce, Pitbull, Residente de Calle 13, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Black Eyed Peas y otros más.

Shakira y Black Eyed Peas Girl like me

En el año 2020, Shakira y Black Eyed Peas trabajaron juntos para estrenar la canción “Girl like me”, misma donde todos pudieron ver a la la reina de las caderas bailando una coreografía específica mientras portaba trajes como ropa deportiva, lencería, e incluso patinando.

Como en ese momento aún estaba vigente la cuarentena en varios países, la red social de Tiktok explotó con el dance challenge de Girl like me, el cual consistía en recrear la coreografía y algunos creadores de contenido se pusieron creativos y hasta copiaron el look de la cantante para realizar su reto.

Coreografía de Shakira y Black Eyed Peas

¿Sabías que a dos años de su estreno en YouTube, la canción “Girl like me” sigue formando parte de la lista oficial de “Los 100 videos musicales más populares en México”? Si así como varios, te gustaría aprender la coreografía que baila Shakira, a continuación te compartiremos un tutorial realizado por el YouTuber y coreógrafo Kaphar.

Shakira, Black Eyed Peas y David Guetta

Pese a toda la polémica que se ha generado en torno a su vida personal, ella no ha dejado de producir música, demostrando así que su trabajo como cantante y artista tiene mucho más peso y valor, de hecho hace unos días te informamos en La Verdad Noticias que Shakira, Black Eyed Peas y David Guetta habían sorprendido a todos con su nuevo video musical.

DON'T YOU WORRY es la nueva canción de estas grandes personalidades, un sencillo estrenado el 17 de junio de 2022 en la plataforma de YouTube, que hoy al día de hoy cuenta con más de 8 millones 300 mil vistas, más de 300 mil likes y más de 23 mil comentarios. ¿Ya la escuchaste?

