Colaboración entre Reik y Carlos Rivera

Dos grandes referentes de la música mexicana no podían hacer carrera sin cantar juntos alguna vez en la vida, justo como Carlos Rivera y la agrupación Reik, que en el año 2021 unieron sus fuerzas y sus talentos para estrenar el tema musical “Cuántas Veces”.

Esta balada compuesta por Pablo Preciado de Matisse y Carlos Rivera ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones en su videoclip oficial y más de 11 millones en su versión Lyrics en las mismas cuentas oficiales de Rivera.

Letra de Cuántas veces de Reik y Carlos Rivera

Ya ha pasado el tiempo por aquí

Desde aquella noche en que perdimos la batalla

Y preferimos la distancia

Cada día quise repetir

Esos besos tuyos que me hacían tanta falta

Mas no encontré quién te igualara

Y aunque yo me prometí

Renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí

Nunca me fui

¿Cuántas veces tuve que ser fuerte?

Mentirme que todo está bien

Que te olvidé, oh

¿Cuántas veces le pedí a la suerte?

Que cuando te volviera a ver

Yo me pudiera convencer

Que te he dejado de querer

Pero no lo he podido hacer

A veces, aunque digas no

Tú tienes necio el corazón y así de simple

Al final es él el que decide

Y aunque yo me prometí

Renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí

Nunca me fui, oh

¿Cuántas veces tuve que ser fuerte?

Mentirme que todo está bien

Que te olvidé, oh-oh

¿Cuántas veces le pedí a la suerte?

Que cuando te volviera a ver

Yo me pudiera convencer

Que te he dejado de querer, uh-oh

Pero no lo he podido hacer

No, no, no, oh

No, no, no-oh, no, oh

Oh, yeah, hey

¿Cuántas veces le pedí a la suerte?

Que cuando te volviera a ver

Yo me pudiera convencer

Que te he dejado de querer

Pero no lo he podido hacer

Eh-eh.

Te puede interesar: Canciones de Carlos Rivera más famosas

Duetos de Carlos Rivera

Durante su carrera musical, Carlos Rivera ha realizado distintos duetos y colaboraciones que seguro recordarás pero aquí en La Verdad Noticias te compartiremos un listado de los artistas que han cantado o tocado con el cantante de Huamantla:

Reik

Miguel Bosé

José Luis Perales

Roberto Carlos

Raphael

José José

Armando Manzanero

José Luis Rodríguez

Gloria Estefan

Rocío Dúrcal

Franco de Vita

Omara Portuondo

Mercedes Sosa

Luis Eduardo Aute

Camilo Sesto

Juan Gabriel

Maluma

Becky G y Pedro Capó

Natalia Jiménez

Río Roma

Yuri

Rosana

Leo Dan

Kaay

Gerónimo Rauch

Lucero

Calibre 50

María José

Gian Marco

La Sonora Santanera

Daniel Boaventura

Laura Pausini

Beatriz Luengo

Charlie Zaa

Banda El Recodo

Reyli Barba

Loas Baby`s

Thalía

Banda MS

Kany García

India Martínez

Paulo Gonzo

Marcela Morelo

Leonel García

Lolita Cortés

Vanesa Martín

Matisse

Abel Pintos

Gente de Zona

Tomy Torres

Noel Schajris y Fela Domínguez

Leo Dan

Carlos Vives

¿Qué significa la palabra Reik?

¿Alguna vez te has preguntado por qué Reik se llama como se llama? Éste es el nombre que la banda integrada por Jesús Navarro, Julio Ramírez Eguía y Bibi Marín decidieron adoptar por la palabra en inglés “rake” que se usa para hablar sobre el sonido de la acción de rascar las cuerdas de una guitarra. ¿Ya habías escuchado la colaboración entre Carlos Rivera y Reik?

